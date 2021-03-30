شكرا لاهتمامك لمعرفة حدث الآن| تردد قناة عُمان الرياضية hd 2021 باقة القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية وبدون تشويش والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

باقة عُمان الرياضية hd من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في الرياضة، حيث تهتم القناة بالمشاهد العماني خاصةً والعربي بشكل عام لذا تنقل كافة البرامج الرياضية المتعلقة بالأخبار الهامة التي تحدث في سلطنة عُمان والوطن العربي والعالم، بالإضافة إلى عرضها المباريات الهامة في كافة أنواع الرياضة، لذا ازداد البحث على ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة.

باقة عُمان الرياضية hd

بدأ بث قناة عُمان لأول مرة على الأقمار الصناعية في عام 2013 لتقوم بتحليل برنامج حتى عام و 2006 ثم بدأت في عرض البث الخاص بها لمدة 19 ساعة‘ إلى أن وصلت إلى البث لمدة 24 ساعة في عام 2015، وقد حرصت القناة على نقل كافة الأخبار والبرامج الرياضية وبالأخص العمانية.

ومن أهم أشكال الرياضة التي حرصت باقة عُمان الرياضية على بثها للمشاهد هي سباقات الجمال حيث تعتبر أحد المراسم الرياضية الهامة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى عرضها للبرامج التحليلية للمباريات العالمية والعربية، والبرامج الحوارية لكل ما يتعلق بالرياضة العمانية والتقارير والريبورتاج الرياضية.

تردد باقة عُمان الرياضية hd 2021

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قناة باقة عُمان الرياضية hd من القنوات المجانية الغير مشفرة والتي لا تحتاج أي رسوم مادية في متابعة المشاهد لها، ويمكنكم متابعة المحتوى الرياضي الذي تعرضه القناة على مدار اليوم بدون تشويش أو تشفير على القمر الصناعي عرب سات على التردد أسفل المقالة.

التردد:- 12457

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27513

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