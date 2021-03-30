شكرا لاهتمامك لمعرفة ترددات العرب سات 2021 (تحديث أبريل) القنوات المفتوحة الغير مشفرة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

نتابع معكم في السطور المقبلة، باقة ترددات العرب سات 2021 القنوات المجانية الغير مشفرة، والتي تعمل بصورة جيدة، وفقًا للتحديث الجديد، حيث قمنا بالإطلاع على تلك القنوات، ثم نقل الترددات المجانية الخاصة بها، ثم قمنا بعمل كشف مجمع لها، ونتابع معكم قنوات الرياضية على العرب سات، وقنوات الأطفال، وكافة القنوات المجانية، وكل تردد يحمل في طياته باقة مختلفة من القنوات، مثل قناة روتانا تحمل قناة روتانا خليجي وروتانا كلاسيك وغيرها، وقنوات البحرين واليمن وعمان، تحمل في طياتها كافة القنوات المجانية بتلك الدول.

كل ما عليكم فعله، هو الدخول على قائمة التركيب على الريسيفر الخاص بكم، ثم الدخول على قائمة إضافة ترددات جديدة، وإضافة التردد الذي تريده، والبحث عنه من خلال المنظومة العامة للعرب سات، وسوف تجد التردد يعمل بشكل جيد.

تردد قناة طيور الجنة

التردد:- 11310

الاستقطاب:- رأسي

معدل الترميز:- 29982

تردد قناة قطر اليوم

التردد:- 10730

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 30015

تردد قناة الكأس القطرية 5

التردد:- 10770

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27513

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

التردد:- 11565

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:-27492

تردد قناة الجزيرة القطرية HD

التردد:- 11045

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27494

تردد قناة الجزيرة القطرية SD

التردد:- 11605

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27513

تردد قناة fix foxi للأطفال

التردد:- 11766

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27492

تردد قنوات روتانا SD

التردد:- 11842

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27513

تردد قناة فرنسا 24 عربي

التردد:- 11996

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27511

تردد قناة الكويت الرياضية

التردد 12523

الإستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

تصحيح الخطأ 3/4

التشفير مفتوح

تردد قناة Citruss عربي

التردد:- 12112

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27492

تردد قناة TRT عربي

التردد:- 12073

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27492

تردد قناة السعودية الرياضية HD

التردد:- 12150

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27511

تردد قناة البحرين الرياضية

التردد:- 12227

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27513

تردد قناة روتانا HD

التردد:- 12341

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27513

تردد قناة عمان الرياضية HD

التردد:- 12457

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27513

تردد قناة اليمن 2021