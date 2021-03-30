شكرا لاهتمامك لمعرفة ترددات العرب سات 2021 (تحديث أبريل) القنوات المفتوحة الغير مشفرة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
نتابع معكم في السطور المقبلة، باقة ترددات العرب سات 2021 القنوات المجانية الغير مشفرة، والتي تعمل بصورة جيدة، وفقًا للتحديث الجديد، حيث قمنا بالإطلاع على تلك القنوات، ثم نقل الترددات المجانية الخاصة بها، ثم قمنا بعمل كشف مجمع لها، ونتابع معكم قنوات الرياضية على العرب سات، وقنوات الأطفال، وكافة القنوات المجانية، وكل تردد يحمل في طياته باقة مختلفة من القنوات، مثل قناة روتانا تحمل قناة روتانا خليجي وروتانا كلاسيك وغيرها، وقنوات البحرين واليمن وعمان، تحمل في طياتها كافة القنوات المجانية بتلك الدول.
كل ما عليكم فعله، هو الدخول على قائمة التركيب على الريسيفر الخاص بكم، ثم الدخول على قائمة إضافة ترددات جديدة، وإضافة التردد الذي تريده، والبحث عنه من خلال المنظومة العامة للعرب سات، وسوف تجد التردد يعمل بشكل جيد.
تردد قناة طيور الجنة
- التردد:- 11310
- الاستقطاب:- رأسي
- معدل الترميز:- 29982
تردد قناة قطر اليوم
- التردد:- 10730
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:- 30015
تردد قناة الكأس القطرية 5
- التردد:- 10770
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:- 27513
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة
- التردد:- 11565
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:-27492
تردد قناة الجزيرة القطرية HD
- التردد:- 11045
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:- 27494
تردد قناة الجزيرة القطرية SD
- التردد:- 11605
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:- 27513
تردد قناة fix foxi للأطفال
- التردد:- 11766
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:- 27492
تردد قنوات روتانا SD
- التردد:- 11842
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:- 27513
تردد قناة فرنسا 24 عربي
- التردد:- 11996
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:- 27511
تردد قناة الكويت الرياضية
- التردد 12523
- الإستقطاب أفقي
- معدل الترميز 27500
- تصحيح الخطأ 3/4
- التشفير مفتوح
تردد قناة Citruss عربي
- التردد:- 12112
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:- 27492
تردد قناة TRT عربي
- التردد:- 12073
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:- 27492
تردد قناة السعودية الرياضية HD
- التردد:- 12150
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:- 27511
تردد قناة البحرين الرياضية
- التردد:- 12227
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:- 27513
تردد قناة روتانا HD
- التردد:- 12341
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:- 27513
تردد قناة عمان الرياضية HD
- التردد:- 12457
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:- 27513
تردد قناة اليمن 2021
- التردد:- 12182
- الاستقطاب:- أفقي
- معدل الترميز:- 16208