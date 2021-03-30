شكرا لاهتمامك لمعرفة حدث تردد قناة طيور الجنة 2021 على نايل سات وعرب سات ومواعيد عرض البرامج في رمضان والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يستحوذ تردد قناة طيور الجنة 2021 عبر نايل سات وعرب سات على نسبة المشاهدات الأكبر بين كل قنوات الأطفال الفضائية في الوطن العربي خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب محتوى القناة المتميز والفريد والتي تعتمد فيه على عرض البرامج الحصرية والأناشيد الجديدة على مدار اليوم، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك والذي يشهد إقبال الأطفال على متابعة البرامج والكارتون.

تردد قناة طيور الجنة 2021

أصبحت مجموعة قنوات طيور الجنة تتربع على عرش أكبر وأهم القنوات الفضائية في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد نجاح القناة في تقديم أناشيد وبرامج حصرية على مدار اليوم وبدون تقطيع أو تشويش، ولذا فقد بدأت التساؤلات تزداد حول طريقة التقاط أحدث تردد قناة طيور الجنة من أجل متابعة البرامج الجديدة والحصرية خلال الفترة المقبلة وتحديدًا في شهر رمضان المبارك.

وقد جاءت أفضل ترددات قناة طيور الجنة على نايل سات وعرب سات على هذا النحو بحسب ما أعلنت عنه إدارة القناة خلال الفترة الماضية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11310

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

ضبط تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2021

كشف الموقع الرسمي لقنوات “طيور الجنة” عن قائمة البرامج والأناشيد المعروضة خلال شهر مارس الجاري، وكذلك خلال شهر رمضان المبارك، والذي يشهد تنافس كبير من جانب مختلف قنوات الأطفال على تقديم البرامج المميزة لجذب أنظار الأطفال في مختلف البلدان العربية.

وقد جاءت خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة 2021 عبر القمر الصناعي عرب سات خلال هذه الفترة على هذا النحو:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11315

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

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