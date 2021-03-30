شكرا لاهتمامك لمعرفة حالًا) تردد قناة الرياضية المغربية الأرضية arryadia. 2021 عرب سات ونايل سات لعرض مباريات كرة القدم والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بعد تأسيسها في عام 2006، وأصبحت هي حديث الساعة لمتابعي كرة القدم في المغرب، تابع الآن تردد قناة الرياضية المغربية على البث المفتوح، وذلك للقناة المملوكة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، القناة الرسمية التي تقع في الرابط، ومقرها في الدار البيضاء، وهي ثالث القنوات المغربية، من حيث التعدد، وهي قناة تهتم بالعديد من القضايا الرياضية والأحداث الرسمية، التي تهم الشارع العربي، ولها العديد من حقوق البث، ولعل أهمها ما تنقله من تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث تنقل مباريات منتخب المغرب بالجولة السادسة من التصفيات.

قناة المغربية الرياضية، أو المغرب سبورت، لها العديد حقوق البث، مثل الدوري المغربي لكرة القدم وكرة اليد، وكذلك كرة السلة، ودوري أبطال أفريقيا على البث الأرضي للفرق المغربية، وتنقل مباريات منتخب المغرب، وتنقل مباريات الأندية المغربية بالكؤوس الإفريقية، وتنقل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، كما تنقل كأس العرش المغربي، بالإضافة إلى كأس الدولية لكرة القدم لأقل من 17 عام في قطر، وملخص للدوري الألماني كل ثلاثاء على شاشتها.

تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات

تردد النايل سات 11476 الإستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 التشفير مفتوح

كما نتابع معكم التردد على باقي الأقمار الصناعية

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تردد قناة الرياضية المغربية على العرب سات

تردد العرب سات 12683 الإستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 التشفير مفتوح

تردد قناة الرياضية المغربية على يوتلسات

تردد يوتيل سات 11569 الإستقطاب أفقي معدل الترميز 9500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 التشفير مفتوح

أضبط التردد الآن بالطريقة الصحيحة لمتابعة القناة.

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