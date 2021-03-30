شكرا لاهتمامك لمعرفة بعد التوقف تردد قناة مكسبي الجديد 2021 على قمر نايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة مكسبي الجديد 2021 على قمر نايل سات أصبح محط اهتمام الجمهور بعد الجدل الذي أثير مؤخراً بسبب التوقف الرسمي للقناة بشكل مفاجئ، فيأمل الجمهور في مصر والوطن العربي أن تعاود القناة للبث من جديد ليستمتع الجمهور بمتابعة المحتوى الترفيهي المميز الذي تقدمه القناة بشكل مستمر، فيسعون لضبط تردد قناة مكسبي tv الجديد 2021 على قمر نايل سات.

تردد قناة مكسبي الجديد

بالرغم من التوقف الرسمي لقناة مكسبي الفضائية بشكل كامل وإصدار القناة بيان رسمي أكدت من خلاله عن استمرار توقف القناة، لا يزال هناك الألاف من المتابعين يسعون لضبط تردد قناة مكسبي الجديد 2021 على قمر نايل سات، متأملين عودة بث القناة من جديد وأن تفي بوعودها بشأن انفرادها بنقل مباريات كرة القدم الشهيرة العربية والعالمية، فقد سبق أن تعهدت ببث مباريات أمم أفريقيا لكنها لم تنجح في الحصول على حقوق العرض الذي تنفرد بتغطيته قناة بي إن سبورت القطرية.

نشرت إدارة قناة مكسبي عبر موقعها الإلكتروني على صفحة فيس بوك أنه تم إيقاف بث القناة بشكل رسمي، ويجري العمل على قدم وساق من أجل إعادة بث القناة وسوف تعلن عبر حسابها الرسمي أنها سوف تكشف عن عودة بث القناة من جديد، كما وعدت الجمهور بنقل أهم مباريات كرة القدم والبرامج الرياضية والترفيهية المميزة على مدار الساعة.

تردد قناة مكسبي الجديد 2021 على نايل سات

القمر نايل سات التردد 11411 الاستقطاب أفقي الترميز 27500

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