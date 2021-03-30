شكرا لاهتمامك لمعرفة إضافة تردد قناة Mksaby سبورت على النايل سات “مكسبي الرياضية TV” بجودة عالية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
تردد قناة Mksaby سبورت، يبحث الكثير من محبي القنوات المتنوعة والتي تعمل على مدار 24 ساعة عن تردد قناة Mksaby سبورت، حيث ان قناة مكبسي كانت تعرض مباريات رياضية عالمية ومحلية واشهر ما تم عرضة من مباريات على القناة هم مباريات كأس العالم للأندية ودوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا، لذلك سنتابعه معكم من خلال موقعنا.
تردد قناة Mksaby سبورت
لقد بدأت قناة مكبسي في اول بث لها في اكتوبر 2020، ومنذ ذلك الحين وأصبحت ضمن القنوات المنوعة الاولى ضمن جميع القنوات المتواجدة على الساحة، والجدير بالذكر أن القناة قم قامت بعرض تردد قناة Mksaby سبورت الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وفي الوقت الحالي تعرض قناة مكسبي العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات بشكل مجاني وكان ذلك بعد حصولها على حقوق بث احدث الافلام الخاصة بـ عام 2021 من خلال شاشتها ويمكن ايضا متابعة البرامج والمسلسلات المتنوعة من خلال القناة، وقد خصصت مجموعة قنوات مكسبي الفضائية قناتها الأصلية لتكون قناة عامة تنقل الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والمصارعة، حيث أعلنت قناة مكسبي الفضائية عن نقل أفلام غرام الأسياد، والتوت والنبوت، فيلم 424، والمرأة الحديدية، فيلم أجنبي، وكذلك مسلسل فكرة بمليون جنيه، وفرقة ناجي عطالله، ومسرح مصر، ومسرح مصر، بالإضافة إلي برنامج السرداب وبرنامج محدش فاهم حاجة، كما تعرض القناة حلقتين من المصارعة الحرة.
تردد قناة Mksaby سبورت على النايل سات
يمكنك الآن استقبال احدث تردد قناة Mksaby سبورت على القمر الصناعي النايل سات لمتابعة الافلام والمسلسلات والمسرحيات المتنوعة والتي تناسب جميع أفراد الأسرة حيث انها تناسب جميع الاعمار من خلال التردد التالي:
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11411
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|اسم القناة على جهاز الاستقبال
|Mksaby TV
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