شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قنوات cbc الجديد 2021 على النايل سات لمتابعة أفضل المسلسلات الرمضانية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قنوات cbc، البحث متزايد من قبل المشاهدين حول تردد قنوات السي بي سي باعتبارها من أشهر القنوات الفضائية التي استطاعت ان تبني قاعدة جماهيرية كبيرة من المشاهدينن من متلف انحاء الوطن العربي ولذلك يبحثون عن تردد قنوات السي بي سي على القمر الصناعي نايل سات وتشمل قنوات السي بي سي دراما وسي بي سي سفرة وسي بي سي اكسترا ولذلك سوف نتناول من خلال مقالن اليوم تردد قنوات cbc الجديدة 2021 على النايل سات.

تردد قنوات cbc

يمكنك أن تقوم باستقبال قنوات السي بي سي عندما تقوم بضبط جهازك لاستقبال الترددات التالية وهذة الترددات هي:-

تردد قناة سي بي سي على النايل سات التردد هو 11785 ومعدل الاستقطاب راسي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

تردد قناة سي بي سي دراما على النايل سات التردد هو 11785 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

تردد قناة سي بي سي سفرة على النايل سات التردد هو 11390 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

تردد قناة سي بي سي اكسترا على النايل سات التردد هو 11390 ومعدل الستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

المسلسلات الرمضانية على سي بي سي رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المعظم ازداد الاعلان عن تلك المسلسلات الرمضانية المختلفة التي يتم عرضها عبر شاشة القنوات الفضائية المختلفة ومن ضمنهم قناة سي بي سي دراما التي سوف تقوم بعرض المزيد من المسلسلات الرمضانية المتميزة المشتركة فيها عدد كبير من النجوم، ولذلك يزداد البحث حول تردد قناة سي بي سي باعتبارها من احدي القنوات الفضائية المشهورة التي تعرض العديد من الاعمال الرمضانية المتميزة طوال شهر رمضان المعظم.

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