شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة مكسبي الجديد 2021 بعد التوقف لبث القناة على النايل سات لمتابعة أقوي المسلسلات والافلام والبرامج الرياضية المتميزة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة مكسبي الجديد، من أكثر مايبحث عنه المشاهدين في تلك الفترة الاخيرة هو البحث عن تردد قناة مكسبي باعتبارها من أحدي القنوات الفضائية التي لاقت اعجاب الكثير من المشاهدين لحرصها على تقديم تلك المباريات الهامة التي يحرص على متابعتها عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك بالاضافة الي العديد من الافلام والمسلسلات المتميزة وكانت قد تعرضت القناة للتوقف الرسمي بشكل مفاجيء للمشاهدين الامر الذي اثار التساؤل حول سبب التوقف وبحثون بشكل متزايد حول تردد قناة مكسبي الجديد.

قناة مكسبي

على الرغم من ادارة القناة قد قامت بنشر ذلك البيان الرسمي الخاص بها والمؤكد على استمرار توقف القناة لاسباب لم يتم الاعلان عنها ولكن مازال هناك الكثير من المشاهدين الباحثين عن تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات متأملين أن يتم عودة بث القناة من جديد بتلك البرامج المتميزة التي تقوم بعرضها على مدار اليوم بشكل مجاني وبدون أي اشتراك، وذلك على القمر الصناعي نايل سات وكانت قنوات مكسبي قد قامت باطلاق قناة مكسبي سبورت التي تهتم بعرض تلك المباريات الهامة التي يرغب في متابعتها عشاق كرة القدم مثل بطولة كأس العالم للاندية وغيرها من البطولات المختلفة ولكنها لم تستطع الحصول على حق بث مباريات تصفيات كأس امم افريقيا وذلك بسبب حصول قنوات بين سبورت الرياضية على حق بث تلك المباريات الهامة.

تردد قناة مكسبي الجديد 2021

يمكنك أن تقوم باستقبال قناة مكسبي على النايل سات عندما تقوم بضبط جهازك لاستقبال التردد التالي وهو:-

على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 11411 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

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