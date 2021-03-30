شكرا لاهتمامك لمعرفة ثبت تردد قنوات الأطفال 2021 على النايل سات (قناة ميكي الجديدة & طيور بيبي & ماجد & مودي كيدز & سمسم) جودة عالية HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تتزايد عمليات الاستقصاء حول تردد قنوات الأطفال 2021 على النايل سات من قبل الآباء والأمهات ليستمتع بها أطفالهم من خلال مشاهدة أفلام الكرتون والبرامج التليفزيونية التي يقدمها مذيعين أطفال، حيث هنالك العديد من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال التي تقدم محتوي ترفيهي يحظى على إعجاب صغار السن ويجذبهم ويتعلمون منه الكثير والكثير، ولذلك يحرص الآباء على القنوات التي يشاهدها أبنائهم، ومن ثم سنستعرض أكثر من قناة للأطفال.

تردد قنوات الأطفال 2021 على النايل سات

كثرت القنوات الفضائية التي تهتم بالمحتوي الطفولي وأصبح هنالك أكثر من قناة خاصة بالأطفال ويتنافسون مع بعضهم البعض مثل قناة تردد قناة ميكي الجديدة 2021، وتردد قناة طيور بيبي 2021، تردد قناة ماجد 2021، وتردد قناة مودي كيدز 2021، وتردد قناة سمسم 2021، وتردد قناة أطفال ومواهب 2021، وتردد قناة كوجي 2021 والعديد من القنوات الآخرى التي سنرصدها إليكم خلال السطور اللاحقة.

تردد قناة ميكي الجديدة 2021

التردد: 11528

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ميكي كيدز الثاني

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 8/7

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة طيور بيبي 2021

التردد: 11396

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة MBC3 للأطفال 2021

التردد: 11475

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ماجد 2021

التردد: 12221

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة مودي كيدز 2021

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة دودو كيدز 2021

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2021

التردد: 11483

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة أطفال ومواهب 2021

التردد: 11353

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة كوجي 2021

التردد: 11636

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القمر الصناعي: نايل سات.

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