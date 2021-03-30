شكرا لاهتمامك لمعرفة ثبت تردد قنوات الأطفال 2021 على النايل سات (قناة ميكي الجديدة & طيور بيبي & ماجد & مودي كيدز & سمسم) جودة عالية HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
تتزايد عمليات الاستقصاء حول تردد قنوات الأطفال 2021 على النايل سات من قبل الآباء والأمهات ليستمتع بها أطفالهم من خلال مشاهدة أفلام الكرتون والبرامج التليفزيونية التي يقدمها مذيعين أطفال، حيث هنالك العديد من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال التي تقدم محتوي ترفيهي يحظى على إعجاب صغار السن ويجذبهم ويتعلمون منه الكثير والكثير، ولذلك يحرص الآباء على القنوات التي يشاهدها أبنائهم، ومن ثم سنستعرض أكثر من قناة للأطفال.
تردد قنوات الأطفال 2021 على النايل سات
كثرت القنوات الفضائية التي تهتم بالمحتوي الطفولي وأصبح هنالك أكثر من قناة خاصة بالأطفال ويتنافسون مع بعضهم البعض مثل قناة تردد قناة ميكي الجديدة 2021، وتردد قناة طيور بيبي 2021، تردد قناة ماجد 2021، وتردد قناة مودي كيدز 2021، وتردد قناة سمسم 2021، وتردد قناة أطفال ومواهب 2021، وتردد قناة كوجي 2021 والعديد من القنوات الآخرى التي سنرصدها إليكم خلال السطور اللاحقة.
تردد قناة ميكي الجديدة 2021
- التردد: 11528
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة ميكي كيدز الثاني
- التردد: 11526
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 8/7
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة طيور بيبي 2021
- التردد: 11396
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة: HD
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة طيور الجنة الجديدة
- التردد: 11393
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة: HD
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة MBC3 للأطفال 2021
- التردد: 11475
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة ماجد 2021
- التردد: 12221
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة مودي كيدز 2021
- التردد: 11603
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة دودو كيدز 2021
- التردد: 12604
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة سمسم 2021
- التردد: 11483
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة أطفال ومواهب 2021
- التردد: 11353
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة كوجي 2021
- التردد: 11636
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
- القمر الصناعي: نايل سات.
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