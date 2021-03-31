شكرا لاهتمامك لمعرفة هُنا تردد قناة مكسبي سبورت 2021 Mksabi عبر نايل سات لمتابعة كل المباريات والبطولات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

نجح تردد قناة مكسبي سبورت 2021 في التربع على عرش أكثر الترددات المطلوبة من قبل الجمهور العربي وخاصة محبي كرة القدم في الوطن العربي طيلة العام الجاري، وذلك على الرغم من انطلاق تردد قناة مكسبي الرياضية في نهاية عام 2020 ولكنها في زمن قياسي قد تمكنت من خطف أنظار ملايين المتابعين والمشاهدين في كل أنحاء البلدان العربية بفضل محتواها المتميز ونقلها لأهم البطولات والأحداث الرياضية.

تردد قناة مكسبي سبورت 2021

قالت إدارة مجموعة قنوات “مكسبي المنوعة” بأنها تحاول توفير تردد Mkasbi عبر نايل سات وعرب سات بأعلى جودة وذلك حتى يتمكن كل المتابعين من التقاط أقوى إشارة للقناة على مدار الساعة بدون تقطيع أو تشويش، ولذا فقد تم طرح تردد جديد لقناة مكسبي الرياضية خلال الفترة الأخيرة بعد توقف ترددها القديم.

ويمكن الآن الحصول إلى أحدث تردد قناة مكسبي سبورت عبر نايل سات وعرب سات على هذا النحو:

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب ومعدل الترميز: 27500 – أفقي.

التردد: 11411

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

ضبط تردد قناة مكسبي الرياضية Mksabi

استحوذت قناة مكسبي سبورت على اهتمام كبير من جانب محبي كرة القدم في البلدان العربية خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد نجاح القناة في عرض بطولة كأس العالم للأندية والتي شارك فيها نادي الأهلي المصري ونادي الدحيل القطري، وكذلك نقل عدد من مباريات دوري أبطال أفريقيا وكذلك بعض مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا وغيرها من البطولات الهامة على مستوى العالم.

وبحسب ما تم إعلانه من خلال القناة فإن تردد قناة مكسبي سبورت الجديد قد أصبح “11411 أفقي” بدلًا من ترددها السابق الذي توقف بشكل نهائي بسبب وجود مشاكل تقنية.

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