شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة المعارف الجديد 2021 al maaref tv على النايل سات بجودة hd تحديث شهر ابريل والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة المعارف الجديد 2021، يمكن الان لمحبي البرامج الدينية وتفسير القرآن الكريم مع افضل الشيوخ العربيين الشيعيين استقبال تردد قناة المعارف الجديد 2021 على النايل سات، وذلك بعدما قامت قناة المعارف الشيعية بتحديث التردد مثل عادتها في كل شهر ميلادي، وها نحن سنعرض لكم التردد الخاص بها في شهر إبريل والذي أعلنت عنه إدارة القناة على الصفحة الخاصة بها على الفيس بوك، وتعتبر قناة المعارف قناة دينية بالتحديد وتقوم بنشر العقائد وتبسيط استنباط الأحكام وفق نهج آل البيت وتتسم بكونها قناة تتبع الأسلوب المعتدل في محاورة اتباع الديانات الاخرى ومنهج وسطي متسامح يدعو لعدم التفرقة، والجدير بالذكر أن القناة تبث من العراق لجميع انحاء الوطن العربي، لذلك تابعونا للتعرف على التردد الخاص بها.

تردد قناة المعارف الجديد 2021

لقد تأسست قناة المعارف الشيعية على يد الشيخ حبيب الكاظمي في عام 2006 ميلاديًا وشعارها المنتشر والمعروف هو “سراج العلم والمعرفة” حيث انها تنشر عادات وتقاليد الشيعيين بالإضافة إلى تقاليد آل البيت، والجدير بالذكر أن القناة تبث محتوياتها على مدار 24 ساعة دون توقف او تقطيع او تشويش في البث وبشكل مجاني تمامًا، لذا يمكن لجميع المواطنين في الوطن العربي متابعة القناة بسهولة من خلال إدخال التردد الخاص بها على جهاز الاستقبال، ويمكن من خلال قناة المعارف التعرف على احكام آل البيت من خلال الحوارات والمحاضرات الى جانب الخطب ونقل المناسبات الدينية والشعائر الحسينية وغيرها.

تردد قناة المعارف الجديد 2021 على النايل سات

يمكن الان استقبال تردد قناة المعارف الجديد 2021 على القمر الصناعي النايل سات لمتابعة كل الأمور المتعلقة بالشيعة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11641 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي اسم القناة على جهاز الاستقبال al maaref tv

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