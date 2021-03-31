شكرا لاهتمامك لمعرفة قيامة عثمان الحلقة 52 || تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل الحلقة الثانية والخمسون والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

قيامة عثمان الحلقة 52، يترقب ملايين من عشاق مسلسل قيامة عثمان الحلقة 52 الليلة الحلقة الجديدة من المسلسل المفضل، والذي يُعد واحد من أهم الأحداث التي ينتظرها الملايين في جميع أنحاء الوطن العربي، وهذا المسلسل التركي الذي يحقق نسب مشاهدة كبيرة جدًا والذي يتم عرضه يوم واحد فقط في الأسبوع، وبعد انتهاء اللقة الأخيرة من المسلسل الحلقة 51 والتي تخطت حاجز 13 مليون مشاهد ولذلك فبدأ البحث يزداد بشكل كبيرة عن الحلقة 52 من المسلسل، واليكم في هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل والقنوات التي تقوم بعرض المسلسل والترددات الخاصة بها.

قيامة عثمان الحلقة 52

اليوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر مارس لعام 2021 موعد مع حلقة جديدة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 52 الذي ينتظرها ملايين المشاهدين في تركيا وفي جميع أنحاء الوطن العربي، وقامت بعض القنوات في الوقت الحالي بعرض برومو خاص بالحلقة الجديدة من أجل تشويق المنتظرين، ويُعد مسلسل الغازي هو واحد من أنجح المسلسلات في الفترة الأخيرة وهو يُعتبر مسلسل يكمل مسيرة مسلسل قيامة ارطغرل والذي كان يتابعه أيضًا الملايين في جميع أنحاء الوطن العربي، وفي الإعلان التشويقي لهذه الحلقة تبين أن اسمها تحديد هوية الخائن.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 52

تقوم قناة اي تي في التركية بعرض قيامة عثمان الحلقة 52 في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وجاء تردد القناة كالآتي:

القمر الصناعي تركسات التردد 11628 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 4/3 تردد قناة الفجر الجزائرية تقوم قناة الفجر الجزائرية أيضًا بعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 52 عبر شاشتها عقب العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساءًا من يوم الخميس لكل أسبوع، وجاء التردد الخاص بالقناة كالآتي:- القمر الصناعي نايل سات التردد 12034 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 4/3

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