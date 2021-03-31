التقط الآن .. تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات 2021 بجودة hd لأروع الأناشيد الترفيهية والتعليمية للأطفال

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تردد قناة كراميش 2021 الجديد ، تعتبر قناة كراميش أحد أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تنال نسب مشاهدة كبيرة في الدول العربية المختلفة من خلال عرضها على القمر الصناعي نايل سات، وتقدم محتوى مميز وهام للأطفال في الوطن العربي وفي العالم ايضا، ونجد ان تردد قناة كراميش الجديد KARAKEESH، قد تم تغييره خلال الفترة الماضية، وذلك لإجراء التحديثات المختلفة بالقناة وتعديل البث الفضائي لها عبر القمر الصناعي نايل سات، ونظرا لذلك فنجد ان عمليات البحث تزايدت بشكل ملحوظ خلال الآونة الاخيرة، وسوف نوضح فيما يلي التردد الجديد الخاص بقناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات 2021.

تردد قناة كراميش للأطفال 2021

تردد قناة كراميش الجديد KARAKEESH،أصبحت قناة كراميش الخاصة بالأطفال منذ انطلاقها وحتى الآن واحدة من أهم القنوات العربية التي تقدم محتوى هادف وتعليمي ومميز للأطفال، حيث يتنوع المحتوى الي تقدمه كثيرا ما بين برامج كرتون مسلية للأطفال، بالاضافة الى الكثير من البرامج التعليمية التي تهدف الى تنمية أخلاق الطفل وتعليمه الكثير من الفضائي.

تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات 2021

نوهت إدارة قناة كراميش خلال الفترة الماضية عن ضرورة تجديد التردد الخاص بها، ليتم الاستمتاع بمشاهدة القناة بسهولة، وكذلك عمل التحديثات في البث الفضائي الخاص بالقناة، ويتم ذلك من خلال استقبال القناة عن طريق التردد التالي عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي النايل سات تردد 11603 الاستقطاب الأفقي معدل الترميز 27500

والجدير بالذكر أنة سوف يتم انتهاء العمل على التردد كراميش القديمة نهائيا يوم 31 مارس 2021، وبداية من يوم الخميس الأول من أبريل 2021 سوف يتم العمل رسمياً بالتردد الجديد المرفق بالاعلى.

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