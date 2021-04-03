شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة ضبط تردد قناة كراميش الجديد 2021 نايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال والأناشيد HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تمكن تردد قناة كراميش الجديد 2021 من العودة للبث مجددًا بعد فترة قصيرة من التوقف المفاجئ نتيجة لمشاكل تقنية تسببت في عدم تمكن البعض من التقاط إشارة القناة خلال الفترة الأخيرة.، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام الإدارة بتغير إحداثيات وتردد قناة كراميش للأطفال عبر نايل سات وعرب سات، بالتزامن مع بداية عرض مجموعة من أجدد الأناشيد وبرامج الأطفال على مدار الساعة.

تردد قناة كراميش الجديد 2021

تحصلت قناة Karamesh على إشادة كبيرة من جانب أولياء الأمور والآباء في مختلف البلدان العربية، وذلك بعد نجاحها في تقديم محتوى ترفيهي ممزوج ببعض القيم التعليمية والأفكار الإبداعية التي تساعد الأطفال على تنمية قدراتهم العقلية خلال سنواتهم الأولى، وذلك عن طريق مجموعة من البرامج والأناشيد الجديدة المميزة.

ويمكن الآن استقبال تردد قناة كراميش للأطفال 2021 عبر نايل سات وعرب سات من خلال استخدام هذه الإحداثيات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11605

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

خطوات ضبط تردد قناة كراميش 2021

شهدت بعض قنوات الأطفال الفضائية عدد من التغيرات فيما يتعلق بإشارة القناة وتردداتها، وذلك في العديد من البلدان العربية، وهو الأمر الذي جعل عدد من الآباء وأولياء الأمور يرغبون في الحصول على أحدث تردد قنوات كراميش وطيور الجنة وبطوط وغيرها من قنوات الأطفال بالعالم العربي.

ويمكن الآن متابعة أقوى تردد قناة كراميش الجديد 2021 عبر الأقمار الصناعية المختلفة على هذا النحو:

قم بفتح جهاز الاستقبال الخاص بك “الريسيفر”.

اضغط على علامة Home ومن ثم اختر قائمة الإعدادات العامة.

من خلال قائمة إعدادات القنوات الفضائية، اضغط على بحث القنوات المتقدم.

اكتب التردد الجديد لقناة كراميش وكافة الإحداثيات مثل معامل التصحيح ومعدل الترميز.

اضغط على تنزيل القناة.

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