شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد نايل سات وعرب سات.. ومواعيد عرض برامج وأناشيد رمضان والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تصدر تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد عبر نايل سات وعرب سات قائمة أكثر قنوات الأطفال متابعة ومشاهدة في مختلف الأقطار العربية خلال السنوات الطويلة الماضية، وذلك بفضل المحتوى المتميز والفريد الذي يتم عرضه عبر تردد قناة طيور الجنة خلال الفترة الأخيرة وخاصة الأناشيد والبرامج الحصرية التي تشتهر بها القناة منذ بداية انطلاقها على الأقمار الصناعية قبل نحو 12 عام من الآن.

تردد قناة طيور الجنة 2021

أكدت إدارة قنوات “طيور الجنة” برئاسة رجل الأعمال خالد مقداد، بأن الفترة المقبلة سوف تشهد توفير أحدث ترددات طيور الجنة وطيور بيبي للمشاهدين في الوطن العربي، وذلك حتى يستمتعوا بمتابعة البرامج والأناشيد الجديدة على مدار الساعة بدون تقطيع أو تشويش.

ويمكن الآن استقبال أفضل تردد قناة طيور الجنة 2021 قبل بداية شهر رمضان المبارك على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11310

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

ضبط تردد قناة طيور الجنة Tayor Aljanah

تزداد تساؤلات المتابعين في هذه الأيام حول طريقة التقاط أفضل إشارة لقناة طيور الجنة عبر كافة الأقمار الصناعية وذلك بعد إعلان القناة عن توفير تردداتها عبر النايل سات والعرب سات طيلة الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع كشف الستار عن أهم البرامج والأناشيد الجديدة التي يمكن للأطفال متابعتها خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب موقع القناة الرسمي، فإنه يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 عبر عرب سات على هذا النحو التالي بحسب أخر تحديث أبريل الجاري.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11315

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

أهم برامج وأناشيد قناة طيور الجنة

اقترب شهر رمضان المبارك ومعه بدأت المنافسة تزداد بين كل قنوات الأطفال في الوطن العربي من أجل جذب أنظار المتابعين والمشاهدين وذلك عن طريق البرامج والأناشيد والأغاني الجميلة، ولذا فقد أعلن تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد عن قائمة من البرامج الجديدة والحصرية التي ستعرض عبر شاشة القناة خلال الفترة المقبلة وهي على هذا النحو:

برنامج ماما قالت.

برنامج في بيت الحاج.

برنامج نشرة أخبار البيت.

برنامج رياضة في رياضة.

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