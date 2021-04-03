شكرا لاهتمامك لمعرفة حقيقة عودة| تردد قناة مكسبي سبورت الجديد 2021 على نايل سات وسبب إيقافها والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يزداد بحث الجمهور عن تردد قناة مكسبي سبورت الجديد 2021 على نايل سات بين الحين والآخر، فقد سبق أن أعلنت إدارة قناة مكسبي الترفيهية في وقت سابق أنها ستقوم بطرح قناتها الجديدة المختصة للرياضة، ولقي الجمهور هذا الخبر بسعادة غامرة وبهجة حيث أنها تعهد بتقديم مباريات دوري أبطال أفريقيا وغيرها من الفعاليات الأنشطة الرياضية.

حقيقة عودة تردد قناة مكسبي سبورت الجديد

لا زال الجمهور يبحث بكثافة عن تردد قناة مكسبي سبورت الجديد 2021 على قمر نايل سات، فالكثير من عشاق كرة القدم يتأملون أن يوفى المسؤوليين بوعوده وعودة بث القناة، وقد شهدت الفترة الماضية إثارة حالة من الجدل الواسع بسبب توقف قناة مكسبي الترفيهي وتناقل أنباء تشير إلى إطلاق قناة مكسبي سبورت 1 و2، لكن المسؤوليين أكدوا في بيان رسمي لهم تم نشره عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه لا صحة للأنباء المتناقلة.

وكانت العديد من المصادر المسؤولة قد أكدت أنه لا يوجد قناة مكسبي سبورت من الأساس، وأن هناك بعض المواقع الوهمية تعمدت إثارة الجدل من خلال إدعاءها بأن القناة ستقوم ببث مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا، وقد شهدت الأيام الماضية توقف بث قناة مكسبي الفضائية، لكن المسؤوليين أكدوا أن التوقف سيكون مؤقت وفي الأيام القادمة سيتم إطلاق تردد جديد للقناة الترفيهية بناءً على مطلب الجمهور.

تردد قناة مكسبي تي في “المتوقف”

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

وننوه متابعينا الأعزاء بأن التردد المذكور هو التردد المتوقف حالياً، وفي حال أصدرت إدارة القناة التردد الجديد سوف نوافيكم به على الفور.

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