شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة روتانا سينما الجديد 2021 عبر نايل سات وعرب سات لمتابعة أقوى الأفلام العربية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يعرض تردد قناة روتانا سينما الجديد 2021 عبر نايل سات وعرب سات مجموعة كبيرة من أحدث الأفلام العربية خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الذي جعل الكثير من المتابعين يرغبون في الحصول على أحدث تردد لمجموعة قنوات روتانا عبر كافة الأقمار الصناعية وخاصة قنوات روتانا سينما وقناة روتانا كوميدي وكذلك قنوات الأفلام الكلاسيكية على كافة الأقمار الصناعية بحسب أخر تحديث أبريل الجاري.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2021

كشفت إدارة قنوات “ROTANA” عن وجود بعض التحديثات والتغيرات التي ضربت ترددات قنوات روتانا عبر النايل سات والعرب سات خلال الفترة الأخيرة، ولذا أصبح من الضروري على متابعي القناة إعادة ضبط إشارتها من أجل الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي المتميز الذي يتم عرضه عبر شاشة القناة بشكل مستمر ويومي.

ويمكن الآن التقاط تردد قناة روتانا سينما الجديد عبر نايل سات وعرب سات على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11296

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

ضبط تردد قناة روتانا Rotana Cinema

تتصدر قنوات “روتانا” قائمة أعلى القنوات متابعة ومشاهدة في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل حصولها على حقوق بث عدد كبير من أحدث الأفلام العربية والتي تعرض بشكل مستمر عبر تردد قناة روتانا سينما على وجه التحديد، ولذا فقد قررت القناة إطلاق عدة قنوات جديدة للأفلام ليصبح هناك قناة تدعى روتانا مصر وكذلك روتانا سينما السعودية وذلك لتقديم عدد أكبر من الأفلام الدرامية والكوميدية والأكشن.

ويمكن للمشاهدين متابعة أحدث تردد قناة روتانا سينما Rotana Cinema عبر نايل سات على هذا النحو:

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11295

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

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