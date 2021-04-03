شكرا لاهتمامك لمعرفة الآن: تردد قناة Mbc العراق 2021 على القمر الصناعي عرب سات بدون انقطاع والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ازداد البحث مؤخراً على تردد قناة Mbc العراق عقب ظهورها، حيث تعد هذه القناة من أحدث القنوات الفضائية التابعة لمجموعة قنوات Mbc، وتخصصت في عرض محتوى يتعلق بدولة العراق من قضايا وبرامج وأفلام ومسلسلات عراقية وبالتالي جذبت كم هائل من المشاهدات في فترة قصيرة من انطلاقها، ونتابع معكم تردد قناة Mbc العراق عبر القمر الصناعي عرب سات.

قناة Mbc العراق

بدأ البث الرسمي لقناة Mbc العراق في 17 نوفمبر 2019 ومقرها في دبي العاصمة، وتعد هذه القناة واحدة من باقة MBc أشهر القنوات الفضائية، ويدير قناة Mbc العراق أوس الشرقي ضمن ملكية المركز التليفزيوني للشرق الأوسط، تبث القناة محتواها الذي تقدمه للمشاهد طوال اليوم بدون تشفير أو انقطاع.

تركز قناة Mbc العراق اهتماماً كبيراً في محتواها على الشارع العراقي من عادات وتقاليد وأحداث وقضايا، حيث إنها تبث مباشرة من العراق، وقد لاقت القناة على إعجاب عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي لذا أطلق عليها اسم بين المشاهدين “قناة العائلة العراقية الأولى”.

تردد قناة Mbc العراق

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تعد القناة من القنوات المفتوحة الغير مشفرة حيث إنها لا تحتاج دفع أي اشتراكات لمشاهدة محتواها، وقد تفاجأ المشاهدين بتغيير تردد القناة على كافة الأقمار الصناعية لذا نقدم لكم تردد قناة Mbc العراق على القمر الصناعي عرب سات حتى تتمكنوا من المشاهدة بدون إنقطاع أو تشفير.

التردد:- 11862

الاستقطاب:- رأسي

معدل الترميز:- 27511

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