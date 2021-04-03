شكرا لاهتمامك لمعرفة إليكم تردد باقة قنوات 2021 Mbc على القمر الصناعي عرب سات بدون تشويش والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعد باقة Mbc من أهم القنوات الفضائية التي نالت اعجاب عدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، وقد تفاجأ المشاهدين في بداية العام الجاري بتغيير باقة MBc لترددها على كافة الأقمار الصناعية، وعلى الفور شهدت محركات البحث ضغطاً على معرفة التردد، وسنتابع معكم عبر هذه المقالة تردد باقة Mbc على القمر الصناعي عرب سات.

باقة Mbc

بدأ البت الرسمي لقناة Mbc 1 منذ ما يقارب من ثلاثين عام في عام 1991 وكان مقرها في لندن، وكانت متخصصة في عرض الأخبار المتنوعة في جميع المجالات حول العالم، وحققت القناة شهرة واسعة وذاع صيتها بين المشاهدين، وقد أدى هذا إلى إطلاق عدد من القنوات في كافة التخصصات، وأصبح مقر باقة Mbc في مدينة دبي للإعلام.

يمتلك باقة Mbc رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيمي، وتتضمن الباقة عدد من القنوات في مجال الأفلام والرياضة والأخبار والدراما وللأطفال، وحملت القنوات أسماء: “MBC1، MBC2، MBC3، MBC4، MBC action”، وتبث جميع هذه القنوات على نفس التردد الذي سنوضحه أسفل المقالة.

تردد باقة Mbc

تابع تردد قناة الحرة العراق

تستخدم باقة Mbc الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة في أنظمة الإرسال مثل نظام الاتش دي، والسي دي، حتى يتمكن المشاهد من متابعتها وفقاً لنظام الإرسال الخاص به، وتدار هذه القنوات طوال اليوم بدون انقطاع أو تشفير، ويمكنكم أعزائي المشاهدين ضبط أجهزة الريسيفر الخاصة بكم على هذا التردد:

التردد:- 11270

الاستقطاب:- رأسي

معدل الترميز:- 27513

قد يهمك أيضاً :-