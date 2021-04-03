شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ست البيت الجديد 2021 قنوات الطبخ على النايل سات المجانية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

نتابع معكم عبر موقعنا تردد قناة ست البيت الفضائية التي تخصصت في عالم المرأة، حيث تقدم قناة ست البيت فن تعلم الطبخ للسيدات لتقدم لهم أخبار جديدة متطورة لتتغير من النمط اليومي للوجبات، حيث تستطيع السيدات تطبيق الوصفات التي تقدمها القناة بصورة دورية من أكلات عربية وغربية جديدة، وكذاك تستطيع الفتيات المقبلين على الزواج تعلم الكثير من المهارات البيت التي تفيدهن في بداية حياتهم الزوجية.

قناة ست البيت على النايل سات

قناة طبخ عربية تقدم للبيت العربي الوصفات والأكلات الاقتصادية الجديدة التي يتابعها جمهورها من كل مكان في الوطن العربي، عبر شاشات الفضائيات على القمر الصناعي النايل سات بالمجان لتعرض برامجها على مدار اليوم، وتتنوع بشكل جيد في المحتوى المقدم عبر شاشتها الفضائية المتخصصة في أقوى مجالات المرأة.

تردد قناة ست البيت

قناة ست البيت تولى اهتمامً كبير ببرامجها وتحرص على اقتناء واختيار يرامحها بحرفية شديدة لتكون في أولى قنوات الطبخ المتخصصة، حيث تستطيع كل ست بيت تنفيذ مقترحات خبراء الطبخ المختلفة في تطوير أكلات البيت بأكلات الشهية المتنوعة مثل الفنادق والمطاعم ، ويمكن إستقبال تردد القناة كالتالي:

تابع قنوات الطبخ على النايل سات

تردد 12562

رأسي (V)

معدل الترميز 27500

التصحيح 5/6

برامج قناة ست البيت