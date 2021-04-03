شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بانوراما فود 2021 Panorama food على النايل سات لمتابعة أفضل برامج الطبخ والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

قناة بانوراما فود من القنوات التي ظهرت عبر الفضائيات وتخصصت في عالم الطبخ، من خلال برامجها المتخصصة في مجال فنون تعلم مهارات الطبخ والديكور وترتيب المنزل، لتضيف الكثير من الخبرات المتنوعة للمرأة العربية، لذا تحرص قطاع كبير من السيدات في الوطن العربي على طلب تردد قناة الطبخ بانوراما فود الفضائية، لمتابعتها كأحد أهم قنوات الطبخ التي انتشرت عبر الفضائيات وتخصصت في عالم المرأة المليء بالكثير من الأشياء المتجددة التي تبحث عنها المرأة العصرية .

تردد قناة بانوراما فود

تنوعت قناة بانوراما فود في تقديم محتوى هادف يهتم به قطاع كبير من الجمهور العربي، فقد حرصت قناة بانوراما فود على تقديم البرامج المختلفة المتنوعة لتقدم أشهى الوجبات العربية الخليجية والغربية لست البيت المتجددة، التي تحرص على التنوع ولاستفادة من خبرات أهل الخبرة في مجال الطبخ والديكور والموضة من خلال أشهر البرامج التالية:

برنامج البلدي يوكل

برنامج سنة اولى طبخ

برنامج المطعم

برنامج رشة ملح

برنامج حلواني العرب

تردد قناة بانوراما فود على النايل سات

تابع قنوات الطبخ على النايل سات

قناة بانوراما فود وفرت ترددها بالمجان الجمهور العربي لمتابعة القناة عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال إدخال بيانات القناة التالية

القمر الصناعي النايل سات

تردد 12054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

قنوات الطبخ على النايل سات، من ضمن القنوات ذات معدل البحث المرتفع، ويبحث عنها الجميع، من أجل متابعة برامج الطبخ في رمضان، ومتابعة الأكلات الشهية، والوصفات الجيدة للمطبخ العربي.

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