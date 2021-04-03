شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة الجزائر الأولي الجديد 2021 عبر قمر نايل سات لمتابعة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث مشجعي ومحبي كرة القدم عن تردد قناة الجزائر الأولي الجديد 2021 عبر قمر نايل سات، فقد أعلنت إدارة القناة بشكل رسمي عن نقلها مباراة الزمالك ومولودية الجزائر التي ستقام مساء اليوم السبت الموافق 3 / 4/ 2021، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دور أبطال أفريقيا، وعقب هذه التصريحات بحث الجمهور بصورة مكثفة عن تردد قناة الجزائر الأولي الجديد 2021 على قمر نايل سات.

تردد قناة الجزائر الأولي الجديد

تردد قناة الجزائر الأولي الجديد 2021 عبر قمر نايل سات بات محط اهتمام الجمهور في العديد من الدول العربي ولا سيما مصر والجزائر، فيسعى المتابعين لضبط تردد القناة الجديد بعد إطلاق تحديث شهر أبريل الذي شمل إجراء تحديث على العديد من القنوات الشهيرة والمعروفة في الدول العربية، فتعد قناة الجزائر الأرضية واحدة من ضمن القنوات المحلية التي تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة حيث أنها تقدم محتوى ترفيهي مميز ومتنوع.

قناة الجزائر الأولي “الأرضية” واحدة من أهم وأشهر القنوات المحلية الشهيرة في الجزائر، فتقدم لجمهورها محتوى مميز متنوع حيث أنها تقدم البرامج الترفيهية والرياضية والإجتماعية، بجانب طرحها العديد من المسلسلات والأفلام وبعض مباريات كرة القدم المحلية، فقدمت القناة مباراة المنتخب الجزائري أمام زامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، كما طرحت مواجهة محاربي الصحراء وبوتسوانا، ومن المقرر أن تعرض خلال الساعات القليلة القادمة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر.

تردد قناة الجزائر الأولي الجديد 2021 على نايل سات

التردد 11860 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات

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