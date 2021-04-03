شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة الاهلي الجديد 2021 لمتابعة اخبار القلعة الحمراء وأهم المباريات بجودة HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة الاهلي، يزداد البحث على القنوات الرياضية التي تعرض أهم المباريات الخاصة بفريق الأهلي وكانت قناة الأهلي أولى القنوات الرائدة في مجال المحتوى الرياضي لما تقدمه من المباريات الخاصة بفريق القلعة الحمراء خاصة والفرق المصرية والعربية عامة، و تميزت قناة الاهلي بالحصول على حقوق بث المباريات الدوري المصري والممتاز بالاضافة لبطولات كاس الامم وغيرها العديد بالاضافة لإذاعتها أقوى البرامج الرياضية التي تقدم ملخص أهداف المباريات أو التحليل الكروي وبذلك جذبت العديد للبحث عن احدث تردد قناة الاهلي 2021.

تردد قناة الاهلي

تتعرفون اليوم على تفاصبل تردد قناة الاهلي الجديد، حيث انة منذ إنطلاق أدارة قناة النادي الاهلي قناتها الرياضية والتي تقوم بنقل اهم مباريات النادي الاهلي ومعظم اخباره الهامة لأبرز مشجعيه، وكانت قناة الاهلي لها السبق فيه نقل اهم المباريات بث حصري والبرامج الرياضية الهامة بعد المباراة، لذلك يبحث العديد من محبي الساحرة المستديرة عن احداثيات التردد الجديد الذي اطلقته إدارة القناة والذي سنعرضه خلال السطور القادمة.

تردد قناة الاهلي الجديد 2021

نعرض لكم اقوى احداثيات تردد قناة الاهلي بعد تم تغيير اشارة التردد القديم قم بضبط جهاز الاستقبال على لبيانات المرفقة:

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

الأستقطاب: رأسي

معدل التصحيح: 5/6

محتوى قناة الاهلي

تتميز قناة الاهلي بنقل اهم المباريات التى يخوضها فريق الاهلي المصري عبر شاشتها ومن ضمنها بطولات الكاس والدوري ومما يجذب متابعيها نقاوة ووضوح صوت القناة وجودة عالية للصورة بتقنية hd بالاضافة لتقديم مجموعة من الاعلاميين البارزين والمحللين الكرويين البرامج الرياضية منها:

10 الصبح في الاهلي: يقدم هذا البرنامج اخر اخبار الفرق الرياضية.

ملك وكتابة: يذيعه مدير التعاقدات بالنادي الاهلي وهو أشهر البرامج الكابتن “عدلي القيعي”

الأبطال: يعرض ابطال ونجوم نادي القلعة الحمراء.

البيت الكبير: يقدم اخبار نادي الاهلي

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