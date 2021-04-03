شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بطوط الجديد2021 لمتابعة افضل افلام الكرتون المسلية للأطفال بجودة عالية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة بطوط 2021 على النايل سات،تحرص دائماً قناة بطوط على أن تقدم لمشاهديها من الأطفال في العالم العربي أجمل الأناشيد التي تجذب انتباههم فيحرصون على متابعتها حيث أن كل الأطفال يحبون مشاهدة برامجها وكل ما تعمل على تقديمة، وقد استطاعت القناة أن تثبت وجودها في خلال فترة وجيزة، حيث قامت إدارة القناة بتحديث التردد لتجنب حدوث أي مشاكل تقنية، على أنه تم وضع التردد طبقًا لآخر إحداثيات وصلت إليها وتسعى الإدارة الخاصة بالقناة لتجنب أي شكاوى من المشاهدين بكل مايتعلق بضبط التردد.

تردد قناة بطوط كيدز

نقدم لكم اليوم تردد قناة بطوط الجديد، حيث تقوم القناة بعرض أقوى أفلام الرسوم المتحركة من والت ديزني، وللقناة موقع على الفيس بوك يتابعها أكثر من عشرون ألف مشترك كما تعرض القناة رسوم الأنيميشن، وتقوم بعرض الإعلانات التي تهم كل بيت مصري وعربي لأن القناة تتابع من قبل الكبار والصغار وليس الصغار فقط لذلك فالقناة لها العديد من المواقع على الإنترنت للرد على كل التساؤلات التي يقوم بطرحها المشاهد كما أن القناة ترحب بأي نقد يقدمه لها المشاهد بكل روح رياضية لأن هدفها هو التميز و تقديم المتعة للمشاهد كما أن القناة تقوم بتقديم بعض الأغاني الممتعة الهادفة لترضي كل الأذواق من اليوم لن تقلقي على طفلك لأنه بين أيدي أمينة فقناة بطوط ستعطي طفلك المعلومة المبسطة والمتعة في المشاهدة الهادفة .

تردد قناة بطوط الجديد 2021

يمكنكم متابعة قناة بطوط على التردد الجديد وفق آخر إحداثيات على قمر النايل سات كما يلي:

التردد:11411

الاستقطاب :أفقي

معدل الترميز :27500

ويمكنك ضبط جهازك على التردد الثاني لقناة بطوط 2021 إذا لم يعمل على التردد الأول كالتالي:

التردد:11594

الاستقطاب :أفقي

معدل الترميز:27500

معامل التصحيح:3/4

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