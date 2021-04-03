شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم في دوري أبطال أفريقيا والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتصدر تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم في دوري أبطال أفريقيا أحاديث المواطنين في الشارع المصري صباح اليوم، وذلك بعدما كشفت بعض القنوات عن نقل المباراة المنتظرة بين الأهلي والمريخ في إطار دور المجموعات عبر شاشاتها للمشاهدين في العالم العربي بشكل مجاني، وذلك حتى يتمكن المشاهد العربي من متابعة المباراة بأعلى جودة وبصورة نقية وبدون تقطيع.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة لأهلي والمريخ

تبدأ مباراة الأهلي والمريخ السوداني عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع بأن يتم نقل المباراة بشكل مباشر عبر تردد القنوات الأرضية في السودان، وذلك بالنسبة للجمهور السوداني فقط، في حين سيكون باقي الجمهور العربي مطالب بمتابعة المباراة عبر تردد قناة بي ان سبورت الرياضية القطرية.

ويمكن الآن الوصول إلى أحدث تردد قناة بي ان سبورت 2021 عبر نايل سات وعرب سات على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11642

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز والاستقطاب: 27500 – أفقي.

ضبط تردد القناة الناقلة مباراة الأهلي والمريخ

قالت بعض المصادر الصحفية في مصر صباح اليوم، بأن تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية من المتوقع بأن ينقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في إطار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث اعتادت تلك القناة على نقل بعض المباريات الهامة في البطولات الأفريقية.

ويمكن استقبال تردد بعض القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والمريخ ومن بينها قناة مكسبي سبورت باستخدام تلك الإحداثيات وهي على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

تردد قنوات مباراة الأهلي والمريخ السوداني

يعد التساؤل حول تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري الأبطال اليوم هو أكثر التساؤلات المتداولة عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، ولذا فقد بدأ البعض في الاتجاه لضبط تردد قناة الملاعب السودانية والتي تعد من بين أبرز القنوات الرياضية في السودان ومن الممكن بأن تنقل مباراة الأهلي والمريخ عصر اليوم.

وقد جاء تردد قناة الملاعب السودانية على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11393

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

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