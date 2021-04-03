شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد HD 2021 “كارتونيتو” CN network على العرب سات والنايل سات لبرامج الأطفال والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

نتابع معكم جديد الأخبار الهامة الخاصة بالمجال التكنولوجي وعالم ترددات القنوات التلفزيونية على مختلف الأقمار الصناعية، حيث شهد شهر ابريل” نيسان” الجاري تغيرا كبيرا في أغلب ترددات القنوات على النايل سات، وانتقالها للعمل على ترددات أكثر قوة وجودة، ومن بين تلك القنوات التي نحن بصدد الحديث عنها قناة كرتون نتورك بالعربية، حيث سيتم توقف العمل بالتردد القديم اعتبارا من 27 إبريل الجاري، لذا نقدم لكم عبر هذا التقرير التردد الجديد للقناة، لمتابعة أهم البرامج وأفلام الكرتون والأنومي للأطفال.

قناة كرتون نتورك بالعربية

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية، تتعدد قنوات الأطفال على بالرغم من المحتوى الإعلامي الذي تحرص على تقديمه على قمري العرب سات والنايل سات، إلا أنه تبقى هناك الأفضلية والتميز لمجموعة من القنوات دون غيرها ومن بين تلك القنوات قناة كرتون نتورك بالعربية، حيث قامت القناة عبر شاشتها بالتنبيه على متابعيها الكرام، بأنه سيتم وقف التردد الحالي اعتبارا من 27 ابريل الجاري، والإنتقال إلى البث عبر التردد الجديد والذي يمكنكم الإطلاع عليه عبر الصفحة الرسمية للقناة على الفيس بوك، ولكن توفيرا للجهد والوقت عليكم متابعينا الكرام، سنقوم بتقديم التردد الجديد خلال السطور القليلة المقبلة من تقريرنا هذا.

تردد قناة نتورك بالعربية الجديد HD

من أجل متابعة أفضل وأهم الأعمال الكرتونية وبرامج الأطفال عبر شاشة قناة كرتون نتورك بالعربية، يمكنكم التقاط إشارة التردد الجديد على قمري العرب سات والنايل سات، وادخال كافة بيانات التردد بشكل صحيح دون وجود أخطاء.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية نايل سات

التردد: 11277.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

تردد كرتون نتورك بالعربية على العرب سات

التردد: 11747.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

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