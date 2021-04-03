شكرا لاهتمامك لمعرفة إضبط الآن تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports HD4 الجديد لمتابعة مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports HD4 حيث انطلقت خلال ساعات مباريات دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا، وبالتزامن مع ذلك نجد أن الكثير من الجماهير في حالة بحث مستمر عن التردد الجديد الخاص بقناة بي ان سبورت 4، وذلك لمشاهدة المباريات الهامة التي سوف يتم بثها مباشرة عبر القناة الرابعة من شبكة قنوات بي ان سبورت، تردد بي ان سبورت 4 حيث نجد ان قنوات بي ان سبورت هي الوحيدة التي لها حق بث كافة مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا، وهي البطولة التي يشارك بها عدد كبير من الاندية العربية والافريقية، وسوف نستعرض التردد الجديد لقناة بي ان سبورت 4 الجديد.

قناة بي ان سبورت 4 لمتابعة مباريات بطولة افريقيا

تردد قناة beIN Sports HD 4 من المقرر ان يخوض كلا من نادي الزمالك و النادي الأهلى المصري خلال ساعات مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، نتابع تردد قناة بي ان سبورت 4 على النايل سات ولذلك ينتظر الكثير من جماهير الفريقين وكذلك متابعي بطولة ابطال افريقيا بشكل عام أهم المباريات التي سوف تنقل عبر ستة قناة بي ان سبورت 4.

تردد قناة beIN Sports HD4 الجديد

قناة beIN sports hd4 أكثر ما يتم البحث عنه في هذا التوقيت بشكل مستمر من قبل متابعي كرة القدم العربية والأفريقية بشكل عام، عن التردد الخاص بقناة بي ان سبورت 4 الجديد، وجاء التردد الجديد لقناة بي ان سبورت 4 على النحو التالي لمتابعة المباريات التالية:

تردد القنوات الناقلة مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك و مولودية الجزائر

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد المغربي وكايزر شيفس

تردد قناة بي إن سبورت 4 beIN Sports HD على النايل سات

القمر تردد معدل الترميز الجودة نايل سات 11054 (H) 27500 – 2/3 HD سهيل سات 11585 (V) 27500 – 2/3 HD

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