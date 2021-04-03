شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري الأبطال اليوم 3 أبريل والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث المشاهدين عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2020-2021 والتي تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 3 أبريل الجاري وسط متابعة جماهيرية على أعلى مستوى نظرًا لقوة الفريق وحجم المنافسة بين الناديين من أجل الصعود للدور التالي في دوري الأبطال خلال الموسم الجاري.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية

بدأت بعض القنوات الرياضية في الإعلان عن نقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إطار دور المجموعات بدور أبطال أفريقيا وذلك بشكل مجاني للمشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي، وهذا في الوقت الذي قالت فيه قناة BeIN SPORT بأنها قد تحصلت بالفعل على حقوق بث كل مباريات دوري أبطال أفريقيا في هذا الموسم.

ويمكن الآن استقبال تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر مساء اليوم على النحو التالي بحسب المعلن عبر الموقع الرسمي للقناة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11860

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

تردد قنوات مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم

كثرت التساؤلات خلال الساعات الأخيرة حول طريقة الوصول إلى تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة مساء اليوم السبت 3 أبريل 2021 والتي ينتظرها ملايين المتابعين في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وللإجابة عن تلك التساؤلات، يجب التنويه إلى كون قنوات بي إن سبورت هي القناة الوحيدة التي تملك حق البث الفضائي لمباريات دوري أبطال أفريقيا ويمكن استقبالها من خلال التردد “11642 أفقي” عبر نايل سات وعرب سات بحسب التحديث الأخير لشهر أبريل الجاري.

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