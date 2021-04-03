شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة المعارف الفضائية الشيعية 2021 ALmaaref “سراج العلم والفضيلة” على النايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

نتابع معكم الآن من خلال إقرأ نيوز، تردد احدى القنوات العراقية الشيعية التي كثرت عليها عمليات البحث على محرك جوجل، حيث ننقل لكم الآن التردد الجديد لقناة المعارف العراقية ذات شعار” سراج العلم والفضيلة”، حيث تعمل القناة طوال اليوم على مدار 24 ساعة، وها نحن الآن نقوم بتغطية ونقل التردد الخاص بالقناة، لمتابعة أهم البرامج الدينية والثقافية عبر شاشة قناة المعارف، تردد قناة المعارف.

قناة المعارف الفضائية

تردد قناة المعارف الفضائية، احدى القنوات الفضائية العراقية التي يبحث عنها المواطنون في العراق، تأسست قناة المعارف في عام 2007-1428 هجرية، من خلال مجموعة من المواطنون المؤمنين، حيث تتبع القناة منذ يومها الأول بالتزام المنهج المعتدل القائم على عدم الاهمال والاسراف، والعمل على نشر المعارف الدينية التي تقوم على اتباع منهاج أهل البيت.

تردد قناة المعارف

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11641.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

برامج قناة المعارف الفضائية

تحرص قناة المعارف الفضائية على تقديم المحتوى الإعلامي الديني الهادف القائم على الإعتدال وعدم الإسراف في تقديم القيم الدينية ومن أهم تلك البرامج:

برنامج المنبر العميد، تقديم الشيخ أحمد الوائلي.

برنامج دروس فقهية.

برنامج محاسن الكلم.

برنامج اكتشافات زوجية.

برنامج جهاد النفس.

برنامج منار المعرفة.

برنامج تأملات في السيرة النبوية، والعديد والعديد من البرامج الدينية الأخرى.

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