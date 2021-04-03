شكرا لاهتمامك لمعرفة يلا إستقبل تردد قناة بي إن سبورت 4 الجديد 2021 على نايل سات لمشاهدة ماتش الأهلي والمريخ السوداني مع المعلق حفيظ دراجي والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة بي إن سبورت 4 الجديد 2021 من أهم ما يشغل مشجعي كرة القدم في الوطن العربي، فبعد انتهاء فترة الإيقاف الدولي لكافة الدوريات والبطولات تعود مواجهات دوري أبطال أفريقيا للدوران من جديد، وكعادتها تحرص قناة بي إن سبورت 4 على نقل جميع المباريات والفعاليات الرياضية المختلفة، فتعد القناة الوحيدة المخولة بنقل جميع الدوريات الأوروبية والعالمية والأفريقية التي تحصل على حقوق بثها.

تردد قناة بي إن سبورت 4

يسرنا نحن في موقع ” أقرأ نيوز” الكرام أن نضع بين أيديكم تردد قناة بي إن سبورت القطرية الجديد 2021 على قمر نايل سات، فالكثير من مشجعي كرة القدم يحرصون على لاستقطاب القناة الرياضية الشاملة والمميزة خاصاً بعد أن قامت العديد من القنوات الشهير بإطلاق تحديث شهر أبريل، لذلك شهدت الساعات الماضية ارتفاع عملية البحث عن تردد قناة بي إن سبورت 4 الجديد على قمر نايل سات للاستمتاع بمتابعة مباريات دوري أبطال أفريقيا.

تنقل قناة بي إن سبورت 4 القطرية مباراة الأهلي والمريخ السوداني التي ستنطلق اليوم السبت في سياق الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، حيث تبدأ أحداث الشوط الأول في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر وفلسطين، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، وسيعلق على أحداث مباراة الأهلي والمريخ المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي.

تردد قناة بي إن سبورت 4 الجديد 2021 الناقلة ماتش الأهلي والمريخ

القمر الصناعي نايل سات سهيل سات التردد 11054 11585 الترميز 27500 27500

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