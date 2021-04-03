شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد القنوات المفتوحة مباراة الأهلي والمريخ السوداني.. وضبط تردد قناة مكسبي وبي ان سبورت والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتصدر تردد القنوات المفتوحة مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم وكذلك طريقة ضبط تردد قناة مكسبي وتردد قناة بي ان سبورت أحاديث المتابعين في الشارع المصري خلال الساعات الأخيرة وذلك مع اقتراب المباراة المنتظرة بين الأهلي المصري والمريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت الموافق 3 أبريل الجاري.

تردد القنوات المفتوحة مباراة الأهلي والمريخ

جرت العادة بأن يتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عبر تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المشفرة، ولكن في بعض الأحيان يبحث الجمهور عن تردد بعض القنوات المفتوحة التي ستنقل المباريات الهامة مثل تردد قناة مكسبي وكذلك قناة ليبيا سبورت وغيرها من تلك القنوات الفضائية.

وكانت بعض الأخبار قد انتشرت عن عرض مباراة الأهلي والمريخ السوداني عبر قناة القنوات الأرضية في السودان ولكن هذا الأمر سيكون متاح بالنسبة للمواطنين والمتابعين داخل السودان فقط.

تردد قناة مكسبي سبورت المفتوحة 2021

كثرت الأحاديث حول طريقة التقاط أحدث تردد قنوات مكسبي المنوعة والتي تنقل بعض المباريات الهامة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2020-2021 ولكن حتى هذه اللحظة لم يعلن بعد أي قناة فضائية عن نقل مباراة الأهلي والمريخ بشكل مجاني، ولكن للإجابة عن تساؤلات المواطنين حول تردد قناة مكسبي سبورت 2021 فقد جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

تردد قنوات مباراة الأهلي والمريخ اليوم

كشفت قناة بي ان سبورت عن نقل كافة المباريات بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بما في ذلك مباراة الأهلي والمريخ السوداني، وكذلك مباراة نادي الزمالك أمام مولودية الجزائر مساء اليوم السبت وهذا مع تقديم استوديو تحليلي لنقل وتحليل أحداث المباراة.

ويمكن الآن استقبال تردد قناة بي ان سبورت 2021 عبر نايل سات وعرب سات على هذا النحو التالي بحسب المعلن عبر الموقع الرسمي لقنوات BeIN SPORT HD على شبكة الإنترنت:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12096

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

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