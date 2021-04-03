شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بي ان سبورت BeIN SPORT 2021 الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ اليوم في دوري الأبطال والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يعرض تردد قناة بي ان سبورت 2021 مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم في إطار مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2020-2021 وذلك بحسب ما تم إعلانه عبر موقع القناة على شبكة الإنترنت، مشددًا على كون القناة هي المالك الحصري والوحيد لكل مباريات دوري الأبطال في هذا الموسم وذلك بجانب نخبة كبيرة من المباريات والأحداث الرياضية الهامة.

تردد قناة بي ان سبورت 2021

قبل الحديث عن طريقة ضبط تردد قناة BeIN SPORT الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني، يجب أن ننوه إلى كون قنوات BeIN SPORT تصنف بأنها من بين أهم وأكبر القنوات الفضائية الرياضية ليس فقط في الوطن العربي بل على مستوى العالم، وذلك بسبب حصولها على حقوق بث العديد من المباريات والأحداث الرياضية الهامة بما في ذلك مباريات دوري أبطال أفريقيا وكذلك مباريات دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الدوريات الأوربية الكبرى مثل الدوري الإنجليزي والإسباني.

ويمكن الآن استقبل تردد قناة بي ان سبورت 2021 الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ اليوم على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11642

معدل الترميز والاستقطاب: 27500 – أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قناة بي ان سبورت مباراة الأهلي اليوم

كشفت إدارة قنوات BeIN SPORT عن نقل أحداث مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم عبر شاشات القناة وتحديدًا عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، ولذا يتوجب على كل المشاهدين إعادة ضبط تردد قناة بي ان سبورت 2021 عبر نايل سات وسهيل سات حتى يتمكنوا من الاستمتاع بكافة مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم بما في ذلك مباراة الأهلي والمريخ ومباراة الزمالك أمام مولودية الجزائر.

وقد جاءت طريقة التقاط تردد قناة بين سبورت 2021 عبر نايل سات وسهيل سات على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11547

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

الاستقطاب: عمودي.

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