شكرا لاهتمامك لمعرفة أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم وترددها على النايل سات بتقنية عالية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد القنوات الفضائية المفتوحة لمباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني اليوم، يشارك النادي الاهلي ونادي المريخ السوداني اليوم في مباراة هامة جدا ومن العيار الثقيل، وذلك في بطولة دوري أبطال أفريقيا في منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر دور المجموعات، وتعتبر المباراة من المباريات الهامة التي يأمل الاهلي فيها بالفوز والصعود في التصنيف من اجل التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم

يتسأل الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة حول تردد القنوات الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة النادي الاهلي ونادي المريخ السوداني اليوم، والتي يتم عرضها في يوم السبت 3 ابريل 2021، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وهنالك العديد من القنوات التي اعلنت نقلها لتلك البطولة القوية مثل بين سبورت حصرياً وبتقنية عالية الجودة HD كالعادة وذلك علي قناة بي ان سبورت HD الرابعة.

تردد قناة الملاعب السودانية 2021

أحد أهم القنوات الناقلة لمباراة اليوم هي قناة الملاعب السودانية الشهيرة بدولة السودان الشقيقة، وذلك علي التردد التالي.

القمر الصناعي عرب سات

التردد 12523.

معامل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الاستقطاب أفقي.

تردد قناة مكسبي سبورت 2021

تنتشر بعض الأخبار حول نقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني علي قناة مكسبي سبورت والتي توقف بثها خلال الساعات الأخيرة، على التردد التالي.

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11595.

معامل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب رأسي.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

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