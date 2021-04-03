شكرا لاهتمامك لمعرفة حقيقة عودة تردد قناة مكسبي mksabi tv الجديد 2021 ونقلها مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

العديد من وسائل الإعلام المختلفة تناقلت أنباء تشير إلى عودة تردد قناة مكسبي mksabi tv الجديد 2021 على قمر نايل سات، كما تناقلت بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي أقاويل تشير إلى نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا على قناة مكسبي تي في الترفيهية، لكن سبق أن نفت الجهات المسؤولة عن إدارة القناة ما تم تداوله وأكدت أنها ستلاحق هذه الصفحات الوهمية التي تسببت في وضعها بموقف محرج.

تردد قناة مكسبي mksabi tv الجديد 2021

بعد الجدل الواسع الذي أثير حول تردد قناة مكسبي mksabi tv الجديد 2021 على قمر نايل سات، وتفجير حالة من الغضب العارم وتعرض القنوات للانتقادات الحادة من قبل الجمهور الذي اتهم القناة بالكذب وعدم المصداقية، فقد شهدت الفترة الماضية توقف قناة مكسبي الترفيهية بشكل رسمي وإصدار إدارة القناة بيان رسمي وضحت من خلاله تعرض القمر الصناعي لخلل تقني تسبب في توقف القناة.

وكان قناة مكسبي قد وضحت في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه سيتم الكشف عن التردد الجديد للقناة خلال الأيام القادم حيث يجري العمل على قدم وساق لتصحيح الخطأ الذي طرأ على القمر، ونوهت قناة مكسبي أنه لا صحة لما يتردد حول بثها مباريات دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أوروبا وحذرت الجمهور من الانسياق خلف هذه الأكاذيب.

تردد قناة مكسبي “متوقف رسمي”

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات.

الترميز: 27500.

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