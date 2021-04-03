شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة ضبط تردد قناة مكسبي HD الجديد لمتابعة المباريات الرياضية مجاناً بجودة HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة مكسبي، نقدم لكم اليوم اعزائي متابعي كرة القدم تردد قناة مكسبي سبورت، حيث تقدم هذه القناة كل ما ينال إعجاب المشاهد وتسعي دائماً لتكون الأفضل، وتحرص أن تكون في مقدمة قنوات الرياضة التي تفوز برضا المشاهد حيث أنها تستحوز على أكبر شريحة من محبي الرياضة لأنها تقدم أفضل ما لديها من البرامج الرياضية والبطولات على مستوى الأندية فتسعى القناة لتقديم كل ماهو جديد في عالم الرياضة، حتى أنها تتيح للمشاهد كثير من المباريات التي تقوم القنوات الأخرى بتشفيرها لذلك يتبارى العديد من المشاهدين لمعرفة التردد الخاص بها.

تردد قناة مكسبي

يمكنك الحصول الآن على تردد قناة مكسبي سبورت بسهولة على التردد الجديد لها، وذلك لمشاهدة أهم وافضل البطولات وكذلك بعض المباريات المحلية دون تشويش في الإرسال كل ماعليك فعله هو ضبط جهاز الارسال على التردد الجديد على النايل سات كالتالي

التردد:11595

الاستقطاب :أفقي

معدل الترميز:27500

إذا لم يتوافق هذا التردد مع جهاز الاستقبال لديك يمكنك إدخال التردد الآخر للقناة على القمر الصناعي النايل سات

التردد :11411

الاستقطاب :أفقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4

نبذة عن قناة مكسبي سبورت

أنشأت قناة مكسبي سبورت في نهايات العام الماضي، وهي واحدة من مجموعة قنوات مكسبي، ونظرًا لما لاقته من شهرة ذائعة الصيت، استطاعت أن تكون أحدى القنوات الرائدة التي يتابعها جماهير عريضة من محبي كرة القدم، وتقدم القناة مجموعة من مباريات الدوري الممتاز كما أنها تقوم بعرض مباريات وبطولات أخري يتحرق لسماعها المشاهد العربي منها البطولة التي أقامتها دولة قطر وهي بطولة كأس العالم للأندية، كما أنها تعمل احياناً على عرض مباريات كأس الأمم الأفريقية .

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