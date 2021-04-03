شكرا لاهتمامك لمعرفة “أقوي إشارة ” تردد بي إن سبورت 4 النايل سات bein sport HD 4 لمتابعة مباراة الأهلي والمريخ اليوم والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد بي إن سبورت 4 النايل سات ، تنقل اليوم أحداث مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021، وتقام مباراة الإياب على في السودان وتعرض المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، وتبث المباراة على تردد قناة بي إن سبورت 4 على النايل سات، وتابع الآن أحداث المباراة عبر بيانات الشارة التالية على أحداثيات قنوات بي إن سبورت الجديدة بأفضل جودة صوت وصورة .

تردد بي إن سبورت 4 النايل سات

تستحوذ شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية على اغلب حقوق البث المباشر للبطولات الرياضية العامية سواء للأندية أو المنتخبات، وتعرض اليوم مباريات دوري أبطال أفريقيا والتي يلعب بها اكبر أندية القارة الأفريقية ومنها نادى الأهلي المصري ونادى الزمالك المصري ونادى المريخ السوداني، ونادى الترجي التونسي، ولذلك تمتلك القناة قاعدة جماهيرية كبرى في الوطن العربي من مشجعي كرة القدم، وتمتلك القناة أقوي الاستوديوهات التحليلية والتي تضم كبار نجوم الكرة الأفريقية والعربية .

تردد قناة بي إن سبورت 4

يتم بث قناة بي إن سبورت على الأقمار الصناعية المختلفة منها النايل سات و سهيل سات على بيانات الإشارة التالية لمشاهدة مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم :

القمر الصناعي: نايل سات

تردد : 12265

معامل الترميز : 27500

معامل الاستقطاب : افقي

معامل تصحيح الخطا : 5 / 6

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد : 11547

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب : عمودي

معامل تصحيح الخطا 5 / 6

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