شكرا لاهتمامك لمعرفة الأهلي ضد المريخ .. تردد قناة مكسبي الرياضية الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أصبح تردد قناة مكسبي الرياضية الأكثر بحثاً علي الإنترنت، ومن المتوقع أن تبث مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، لذا سوف ننشر تردد القناة في السطور القادمة، كل ما عليك هو فتح التلفاز وضبط جهاز الاستقبال علي التردد الجديد، كما أذاعت القناة العديد من المباريات الهامة في جميع البطولات.

يُذكر أن قناة مكسبي بدأت البث الحي منذ شهر أكتوبر الماضي، وتخصصت في بث الأفلام العربية والأجنبية القديمة والحديثة، ومؤخراً قامت ببث بعض مباريات النادي الأهلي في مسابقة دوري الأبطال وكأس العالم للأندية، لذا حازت علي جمهور كبير في وقت قصير.

تردد قناة مكسبي الرياضية المفتوحة

نشرت إدارة القناة أحدث تردد لقناة ( مكسبي الرياضية 1 – مكسبي الرياضية 2 ) عبر القمر الصناعي النايل سات، حيث تُعتبر من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم، قم الآن بضبط التردد.

القمر الصناعي : نايل سات.

معدل الترميز : 27500.

التردد : 11595.

الاستقطاب : رأسي.

أما القناة الثانية ( قناة مكسبي الفضائية المفتوحة )، يُمكن استقبالها علي القمر الصناعي النايل سات، عبر الترددات التالية بصورة متوسطة الجودة.

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة : 11411.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معدل التصحيح : 4/3.

كيفية ضبط قناة مكسبي الرسيفر

يجد بعض المُشاهدين مشاكل في تشغيل القناة علي التلفزيون، في حالة عدم وجودها في قوائم القنوات، لذا يُمكن إتباع الخطوات التالية حتي يُمكن مشاهدة المباراة بدون مشاكل.

قم بتشغيل التلفاز والرسيفر.

فتح قائمة الإعدادات.

اختيار قائمة الأقمار الصناعية.

اختيار ( قائمة الترددات ).

في حالة طلب الرقم السري قم باختيار ( 0000 ).

قم بالضغط علي الزر الأحمر أو إضافة.

قم بكتابة البيانات التالية ( التردد – معدل الترميز – الاستقطاب ).

في الأخير قم بالضغط علي زر ( موافق أو OK ).

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