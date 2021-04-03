شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة مكسبي الجديد ابريل 2021 على النايل سات وحقيقة اصلاح العطل الفني سبب التوقف والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة مكسبي الجديد ابريل 2021، بعد أن كان المشاهدين المحبين لمتابعة برامج وافلام ومسلسلات قناة مكسبي بأنها قد توقفت عن البث لفترة من الوقت تداولت العديد من التساؤلات حول سبب التوقف وهل سوف تعود من جديد أم لا؟ الامر الذي دفع ادارة القناة الي التأكيد على انه قد جاري اصلاح العطل الفني الذي تعرضت له القناة على أن تعود من جديد مؤكدة على أنها سوف تحرص على تقديم تلك البرامج المتميزة التي تلاقي اعجاب الكثير من المشاهدين وانها تحرص بشكل دائم على تقديم كل ما هو ليس مخالف للقوانين كما كان يتداول عنها بنقل مباريات لا تحصل على حق بث لها، ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم تردد قناة مكسبي الجديد.

قناة مكسبي الجديد

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت العديد من الانباء التي توضح ان القناة قد تعرضت للتوقف بشكل دائم ولن تعود من جديد ولكن أكدت ادارة القناة أنة لا صحة لما يتم تداوله من أنباء حول توقفها بشكل دائم وأنه السبب وراء التوقف هو حدوث خلل فني في اشارة القمر الصناعي الخاصة بالقناة وأنة قد جاري العمل على اصلاحة من أجل أن تقوم من جديد ببث برامجها بصورة قوية وباشارة قوية وأنة سوف تقوم بالاعلان عن التردد الجديد الخاص بها فور ان يتم اصلاح العطل من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها من أجل اطمئنان المشاهدين.

تردد قناة مكسبي الجديد

لقد أوضحت ادارة القناة أن هذا التردد متوقف بشكل مؤقتا في الوقت الحالي ولكن جاري اعادة البث مرة أخري على نفس التردد بعد أن يتم اصلاح العطل بشكل نهائي والتردد هو:-

على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 11411 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500.

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