شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبال تردد قناة بي ان سبورت 4 الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم في دوري أبطال أفريقيا بتقنية HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة بي ان سبورت 4 الجديد 2021، خلال الدقائق القليلة المقبلة نشهد مباراة قوية بين النادي الأهلي المصري والمريخ السوداني اليوم علي أرضية ملعب المريخ بدولة السودان، وهي من المباريات المهمة في بطوله الامم الافريقية والتي يدخل بها النادي الأهلي بالثقة بعدما فاز في التصفيات الأخيرة متوجا ب7 نقاط جعلته يحتل المركز الثاني في مجموعته ببطولة الدوري الافريقي.

تردد قناة بي ان سبورت 4 الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

في مباراة اليوم ضمن مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا في منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر دور المجموعات يحسم النادي الاهلي موقفه في التأهل الي المستوي ربع النهائي في البطولة بعد تحقيقه النصر المنتظر من قبل الجماهير المصرية بشكل كبير، والذين يجلسون الان امام التلفاز منتظرين المباراة المهمة ليلتقطوا الإشارة ومشاهدة المباراة بكل حماس وجدية.

تردد قناة بي ان سبورت 4 لمتابعة مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم

تعتبر قناة بي ان سبورت 4 واحدة من مجموعة قنوات بين سبورت الشهيرة والمتخصصة في المجال الرياضي والتي تنقل من خلالها اهم واحدث الاخبار الرياضية وتحليلات المباريات، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية نشاهد مباراة الأهلي والمريخ السوداني عبر الأقمار الصناعية المختلفة علي التردد التالي في اسفل المقال والذي نوفره إليكم بكل سهولة ويسر علي جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11548.

معامل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الاستقطاب أفقي.

تقنية المشاهدة تقنية عالية الجودة HD.

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