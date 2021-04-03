شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناه مكسبى الرياضيه الجديد ابريل 2021 على النايل سات لمتابعة اهم المباريات العالمية والمحلية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناه مكسبى الرياضيه الجديد ابريل 2021 على النايل سات، كانت قد تعرضت قنوات مكسبي للتوقف لفترة من الوقت وذلك لحدوث عطل فني وبعد أن تم اصلاحة اعلنت ادارة القناة انة قد عودة القناة للبث مرة أخري بعد أن تمكنت ادارة القناة من حل تلك المشاكل الفنية بشكل سريع تلبية لرغبات المشاهدين في عودة القناة مرة أخري بتقديم العديد من البرامج الرياضية المتميزة والمباريات الهامة التي يتم عرضها عبر شاشتها، ولذلك زاد البحث بشكل كبير حول تردد قناة مكسبي الرياضية الذي سوف نتناولة من خلال مقالنا اليوم.

قناه مكسبى الرياضيه

هي تلك القناة التي استطاعت في خلال فترة قليلة من الوقت ان تحصل على أكبر نسبة من المشاهدات من مختلف أنحاء الوطن العربي الحريصون على متابعة تلك البرامج المتميزة التي يتم عرضها عبر شاشتها على مدار اليوم بشكل مجاني للمشاهدين ولقد أوضحت ادارة القناة أنها تحاول جاهدة من أجل أن تحصل على حق بث مباريات دوري ابطال افريقيا التي سوف تقام في اليوم بين كلا من الاهلي والمريخ السوداني وفريق الزمالك ايضا، بالاضافة الي انها تسعي الي تقديم العديد من البرامج الرياضية المتميزة التي يقوم بتقديمها مجموعة متميزة من الاعلاميين الرياضين على مدار اليوم.

تردد قناه مكسبى الرياضيه الجديد على النايل سات

ويمكنك أن تقوم باستقبال قناة مكسبي الرياضية بعد أن كانت قد تعرضت للتوقف لفترة من الوقت وذلك عندما تقوم باستقبال التردد التالي وهو:-

غلى القمر الصناعي نايل سات التردد هو 11595 ومعدل الاستقطاب رأسي ومعدل الترميز 27500 .

وتردد قناة مكسبي العامة على التردد التالي 11411 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

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