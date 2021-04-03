شكرا لاهتمامك لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد فريق مولودية الجزائر من ضمن مباريات دوري أبطال افريقيا والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم، من المقرر أن يخوض اليوم فريق نادي الزمالك تلك المباراة المرتقبة امام فريق مولودية الجزائر وذلك في مساء اليوم السبت الموافق 3 ابريل 2021 من ضمن منافسات الجولة قبل الاخيرة من بطولة دوري أبطال افريقيا ويسعي فريق نادي الزمالك اليوم في تلك المباراة الهامة من أجل تحقيق الفوز الساحق وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وذلك في تلك المباراة على ارض ملعب الخامس يوليو 1962 معقل الفريق الجزائري، ولذلك زاد البحث من قبل المشاهدين حول القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم الذي سوف نتناولة من خلال مقالنا اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

من المحدد أن تقوم شبكة قنوات بين سبورت بالحصول بشكل حصري على حق نقل مبارايت دوري أبطال افريقيا ولذلك من المفترض أن تقوم بنقل فعاليات تلك المباراة المقامة بين كلا من فريق الزمالك والمولودية الجزائري في دوري أبطال افريقيا، وكانت قد تداولت بعض من الاقاويل حول نقل قناة مكسبي لتلك المباراة الهامة ولكن نفت ادارة القناة صحة ما يتم تداوله حول ذلك الامر، وكان عقب خسارة فريق الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف بدون رد من ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال افريقيا جاء فريق الزمالك في الترتيب الثالث برصيد نقطتيتن وفريق مولودية الجزائر برصيد ثماني نقاط في المركز الثاني.

تردد قناة بين سبورت الرابعة

يمكنك أن تقوم بمتابعة فعاليات تلك المباراة الهامة بين كلا من الزمالك وفريق مولودية الجزائر عندما تقوم بضبط جهازك لاستقبال التردد التالي وهو:-

على القمر النصاعي نايل سات التردد هو 11548 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500

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