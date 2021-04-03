شكرا لاهتمامك لمعرفة القنوات الناقلة لنقل المومياوات على النايل سات وتفاصيل الحدث التاريخي لنقل 22 مومياء والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

القنوات الناقلة لنقل المومياوات، اليوم موعدنا مع الحدث الهام المرتقب في عام 2021 والخاص بنقل المومياوات من مكانهم في المتحف المصري المتواجد بميدان التحرير متحركين الي متحف الحصارة والتي أكدت وزارة السياحة المصرية أن ذلك الحدث التاريخي سوف يتم نقلة عبر 400 قناة عالمية وعربية ومن ضمن تلك القنوات القناة المصرية الاولي وذلك من أجل أن يتمكن كافة المشاهدين من متابعة هذا الحدث التاريخي الهام ويقفوا على أهم التفاصيل التي سوف يتناولها هذا الحدث في نقل المومياوات ولذلك زاد البحث من قبل المشاهدين حول القنوات الناقلة لنقل المومياوات الذي سوف نتناولة من خلال مقالنا اليوم.

موكب لنقل المومياوات

من المعروف ان ذلك الموكب يضم 22 مومياء من بينهم 18 مومياء لملوك واربع مومياوات لملكات من ضمنهم مومياوات الملك رمسيس الثاني والمك سفن رع والملك تحتمس الثالث والملك سيتي الاول والملكة حتشبسوت والملكة ميريت امون زوجة الملك أمنحتب الاول والملكة احمس نفرتاري زوجة الملك أحمس، وذلك بالاضافة الي ذلك العرض التاريخي لهيكل عظمي عمرة 35 الف سنة يعود لعصور ما قبل التاريخ لشاب فرعوني وهو معة ادوات الصيد الخاصة به، وبالاضافة الي مشاركة العديد من الفنانين في ذلك الموكب مثل الفنان محمد منير وحسين فهمي واسر ياسين ويسرا وامينة خليل وهند صبري والعديد من الفنانين المتميزين.

من المحدد أن ينطلق الاحتفال اليوم في مساء السبت الساعه السادسة مساءا من ميدان التحرير بانتقال عربات فرعونية من المتحف المصري تحمل 22 مومياء ذاهبين الي متحف الحضارة المصرية.

تردد القنوات الناقلة لنقل المومياوات

يمكنك أن تقوم بمتابعة موكب نقل المومياوات وذلك عندما تقوم بضبط جهازك لاستقبال تردد قناة المصرية الاولي وذلك على التردد التالي وهو:-