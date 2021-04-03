شكرا لاهتمامك لمعرفة حدث الآن تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات والعرب سات لأجمل برامج وأغاني الأطفال والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة كراميش الجديد ، شهدت محركات البحث في الأيام الأخيرة على ارتفاع من قبل متابعي قنوات الأطفال حول البحث عن تردد قناة كراميش للأطفال على القمر الصناعي النايل سات وخاصة بعد انقطاع البث عن بعض المشاهدين في الأيام الماضية، وهى من اهم قنوات الأطفال التي تم إطلاق بثها في العشر سنوات الأخيرة ويتابعها الآلاف من الأطفال في الشرق الأوسط، وتقدم اليهم مجموعة من اجمل برامج الأطفال والأغاني والأناشيد التي يحبها الصغار.

تردد قناة كراميش الجديد

نالت قناة كراميش على شهرة واسعة وسط مجموعة من اكبر قنوات الأطفال الشهيرة ، ويرجع ذلك إلي أنها تقدم محتوي مختلف ومتنوع عن قنوات الأطفال الأخري ،مما ساهم في تفضيل الأطفال وأولياء الأمور لقناة كراميش عن باقي قنوات الأطفال الأخري، وهى تقدم محتوى مميز من برامج الأطفال الترفيهية بجانب عرضها إلي البرامج التعليمية والأغاني القديمة والجديدة على مدار اليوم ، وتراعى القناة على أن تعلم الأطفال السلوكيات الحسنة والجيدة من خلال برامجها.

تردد قناة كراميش على النايل سات

نستعرض إلي متابعي قنوات الأطفال تردد واحدة من اهم واشهر قنوات الأطفال التي تم اطلاق بثها في عام 2009 على النايل سات ،وهو تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات والعرب سات بأفضل جودة صوت وصورة ودون انقطاع بث أو تشويش على بيانات إشارة الاستقبال التالية:

القمر الصناعي :نايل سات

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ :5/6

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ :5/6

قد يهمك أيضاً :-