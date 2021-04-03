شكرا لاهتمامك لمعرفة انت اطرق بابي حـ ٣٨: تردد قناة Fox TV الجديد 2021 لمتابعة المسلسل التركي انت اطرق بابي الحلقة 38 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة Fox TV ، تزامناً مع اقتراب موعد عرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركي انت اطرق بابي، ازداد بحث المكثف عن تردد قناة Fox TV فوكس تي في التركية الجديد 2021 على قمر نايل سات، فتقدم بشكل حصري المسلسل التركي الرومنسي الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على مستوى العالم، وقد نجح العمل في أن يكون من ضمن المسلسلات التي لقيت استحسان الجمهور حيث يترقب المتابعين بث حلقات المسلسل لحظة بلحظة.

تردد قناة Fox TV فوكس تي في

سنقدم لكم متابعينا الكرام في مقالنا هذا تردد قناة Fox TV فوكس تي في التركية الجديد 2021 على قمر نايل سات، الذي أصبح محط اهتمام المتابعين في الوطن العربي بعد النجاح الكبير الذي حققته القناة وانفرادها بطرح المسلسلات والأعمال الفنية التركية الشهيرة، فقدمت قناة فوكس تي في الشهيرة في الفترة الأخير لذلك يحرص الجمهور على استقطاب تردد قناة fox tv.

طرحت قناة Fox TV فوكس تي في التركية الإعلان الترويجي الخاص بأحداث مسلسل انت اطرق بابي، وتفاعل الجمهور مع البرومو الترويجي الذي حمل الكثير من المفاجئات المشوقة والمثيرة، فيسعى سيركان للتخلص من الورطة التي وقع فيها بعد أن تزوجت ايدا من ديميز، كما تستمر حيل سيلين للتخلص من ايدا.

الجدير بالذكر أن قناة فوكس تي في أعلنت عن إجراء تغيير جديد على تغيير موعد عرض مسلسل انت اطرق بابي، ليتم طرح حلقات المسلسل يوم السبت من كل أسبوع بدلاً من الأربعاء.

تردد قناة Fox TV فوكس تي في التركية الجديد 2021

التردد نايل سات تركسات القمر 11296 12336 الترميز 27500 27500

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