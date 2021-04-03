شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة كراميش Karamish TV الجديد لمتابعة الاناشيد الممتعة للأطفال والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

اليوم ومن خلال هذا المقال نرصد لكم تردد قناة كراميش 2021، والتي تميزت بأنها تقدم محتوى مسلي للأطفال، فإذا كان طفلك من الأطفال الذين يحبون الإستماع إلى الموسيقى والأغاني فإن قناة كراميش تقدم لك الحل الأفضل من خلال مجموعة من الأغاني الترفيهية لطفلك، فهي ستساعدك في أن يقلل طفلك من الشغب وإثارة الفوضى داخل منزلك لأنه سيكون منشغل بالاستماع إلى الأناشيد المسلية، كما أنها تقدم للأطفال العديد من النصائح ولكن في صورة أناشيد تجذب انتباه وتركيز طفلك.

تردد قناة كراميش

الكثيرون في تساؤل حول تردد قناة كراميش، وذلك نظرًا لأن قناة كراميش تخصصت في تقديم الفن الهادف لتعليم الطفل حيث يسعى العاملين بالقناة إلى تقديم أفضل مالديهم من برامج وأناشيد ترفيهية كما تقوم القناة بتوجيه الأطفال إلى اتباع الأساليب الصحيحة والتخلى عن العادات غير السليمة من خلال برنامج سيبك من أساليبك، كما أنها تقوم بغرس القيم الأخلاقية الحميدة التي يمكن من خلالها أن تنشئ طفلًا واعيًا قادرًا على تحمل المسؤولية وجيلاً يعتز بعربيته لا ينقاد وراء التيار الغربي وأفكاره المشوشة، فهي قناة إسلامية بالدرجة الأولى، كما أن الطفل يستفيد من خلال الأناشيد التي تقدمها أن يتخلى عن الصفات غير المستحبة كالأنانية وإستبدالها بالصفات المستحبة كالاعتماد على النفس ولم شمل الأسرة يظهر، وذلك من خلال أغنية “الله يخلي بابا لبنته”، لذلك فهي أحد أكثر القنوات التي حازت إعجاب الملايين من مشاهديها حول العالم العربي.

تردد قناة كراميش على النايل سات 2021

نحرص على تقديم أحدث تردد لقناة كراميش، لتستطيع تثبيت القناة على جهاز الريسيفر الخاص بكم، وهو كالتالي:

التردد: 11605

الاستقطاب :أفقي

معدل الترميز:27500

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