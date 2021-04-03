شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بطوط batoot TV الجديد لمتابعة الكرتون والاناشيد الرائعة والمسلية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

التساؤل عن تردد قناة بطوط مواصل وخاصة بعد ان أعلنت إدارة القناة الفضائية عن تغيير التردد الخاص بها منذ بداية شهر أبريل للعام الحالي 2021، ومنذ ذلك الحين ومنذ إغلاق التردد القديم، بدأ الكثير من المواطنين في جميع انحاء الشرق الاوسط بالبحث عن تردد قناة بطوط ليتمكنوا من متابعة اشهر الكرتونات التي يتم عرضها من خلال شاشة القناة بسهولة، والجدير بالذكر ان القناة تقوم بعرض باقة من اغاني الاطفال المتنوعة، بالإضافة إلى الكثير من الحلقات من كرتون “بطوط” الشهير.

تردد قناة بطوط

الكثيرون يريدون تثبيت ترد قناة بطوط الجديد بعد التحديث، وذلك لكونها واحدة من أهم وأفضل قنوات الأطفال التي تقدم محتوى ممتاز للأطفال، والذي يحبة الكثير من الآباء بسبب صدق القناة، ويبحث الكثير عن التردد الجديد لقناة بطوط لإستقبال اشارة القناة على النايل سات، وهذا بعد إغلاق الكثير من القنوات الخاصة بالأطفال على النايل سات، والجدير بالذكر أن قناة بطوط من القنوات التي يحبها الأطفال وتعتبر من سلسلة قنوات التابعة لقناة ميكي كيدز، وتقدم القناة تشكيلة من الأفلام الخاصة بديزني الجديدة والقديمة، وتقدم القناة أيضا مسلسلات كرتون التي يحبها الأطفال مثل ميكي وبطوط والعديد والعديد من مسلسلات الرسوم المتحركة التي يحبها الأطفال.

تردد قناة بطوط على النايل سات

تعمل القناة على جودة SD أي أنك لن تواجه مشكلة في تشغيلها على الرسيفرات القديمة، وقد قامت بتغيير التردد واصلاح جميع المشاكل التقنية التي واجهت المشاهدين، والجدير بالذكر أنه منذ انطلاق القناة في عام 2009 ميلاديًا قد حظت على نسب مشاهدة كبيرة جدًا مقارنةً بباقي القنوات الخاصة بالأطفال بسبب ما تقدمه من محتوى مميز وفريد من نوعة وسط الكم الهائل من قنوات الأطفال المتواجدة في الوقت الحالي.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11411 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 اسم القناة على جهاز الاستقبال Batoot Kids

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