شكرا لاهتمامك لمعرفة “إضبط الآن” تردد قناة On Time Sport أون تايم سبورت الأرضي لمتابعة مباراة الزمالك مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة On Time Sport أون تايم سبورت الأرضي الجديد 2021، أكدت إدارة القناة عن إنفرادها تقديم مباريات دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلتقي الزمالك مع نظيره مولودية الجزائر مساء اليوم السبت الموافق 3 أبريل 2021، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وبناءً على هذه التصريحات تم تكثيف عملية البحث عن تردد قناة On Time Sport أون تايم سبورت الأرضي من قبل عشاق كرة القدم.

تردد قناة On Time Sport أون تايم سبورت الأرضي

من منطلق حرص إدارة قناة أون تايم سبورت الفضائية الشهيرة على توفير لجمهور كل ما هو جديد في عالم كرة القدم والرياضية، أكدت لجمهورها العريض حصولها على حقوق عرض دوري أبطال أفريقيا بجانب العديد من الفعاليات الرياضية المميزة، فيوم بعد يوم تزداد شهرة وشعبية شبكة قنوات أون تايم سبورت الشهيرة.

قناة أون تايم سبورت هي قناة محلية رياضية تم إطلاقها منذ عدة سنوات من قلب العاصمة المصرية القاهرة، ومع صدور قرار بدمج قناة أون مع قناة تايم تم تغيير إسم القناة، ونجحت في الحصول على حقوق بث العديد من البطولات والأنشطة الرياضية الهامة منها الدوري المصري الممتاز، وبعض مباريات دوري ابطال أفريقيا، ومن المتوقع أن تعرض كأس أمم أفريقيا، وطرحت في الآونة الماضية مباريات كأس العالم للأندية التي شارك فيها الأهلي.

تردد قناة On Time Sport أون تايم سبورت الأرضي الجديد

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 الاستقطاب أفقي الترميز 27500

Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SM-G532F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Mobile Safari/537.36.

196.158.192.253

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