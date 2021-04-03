شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات 2021.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات، من أكثر ما يبحث المواطنين الجزائريين ومشجعي نادي الزمالك عن تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات، حيث أنها ضمن القنوات المعدودة التي ستقوم بعرض مباراة مولودية الجزائر ونادي الزمالك، حيث تعتبر تلك المباراة اليوم ضمن أهم المبارايات والتي يلعب بها فريقي تاريخيين وعرقيين، والجدير بالذكر أن قناة الجزائر سبورت قد أعلنت عن عرضها للمباراة في الموعد المحدد لها بشكل مجاني من خلال القمر الصناعي الشهير والذي يمكن استقباله في جميع انحاء الشرق الأوسط وهو القمر الصناعي النايل سات.
تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات
مجرد دقائق قليلة تفصلنا عن صافرة بداية الشوط الاول لمباراة المولودية الجزائرية ونادي الزمالك المصري ضمن فعاليات دوري ابطال افريقيا، لذلك يمكن للجميع في جميع أنحاء الوطن العربي استقبال تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات لمتابعة المباراة، حيث انه من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة السابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.
تشكيلة نادي الزمالك المتوقعة أمام مولودية الجزائر
حراسة المرمى : محمود جنش
الدفاع : أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة
الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى – يوسف أوباما
الهجوم : أسامة فيصل.
تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات 2021
يمكن الان لجميع مشجعي نادي الزمالك استقبال تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات لمتابعة مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر بشكل مجاني، ويتم ذلك من خلال التردد التالي:
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|12674
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|اسم القناة على جهاز الاستقبال
|Programme National
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