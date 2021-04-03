شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد القنوات الناقلة مباراة الزمالك و مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد القنوات الناقلة مباراة الزمالك ومولودية الزمالك، يبحث العديد من محبي كرة القدم وعشاق الساحة المستديرة عن تردد القنوات الناقلة مبارة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا، حيث يستعد النادي الأبيض اليوم السبت 3 أبريل 2021 ملاقاة نظيرة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا، وذلك على إستاد 5 جوليا الجولة الخامسة، حيث يدخل اليوم الفريق الأبيض المباراة تحت شعار أكون أو لا أكون ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة، تابعونا من خلال موقعنا وعبر هذا المقال للتعرف على القنوات الناقلة مباراة الزمالك ومولدية الجزائر.

تردد القنوات الناقلة مباراة الزمالك ومولدية الجزائر

الجدير بالذكر أن مولدية الجزائر قد أتى بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأول الترجي التونسي وذلك برصيد 10 نقاط، بينما أتي الفريق الأبيض برصيد نقطتين بالمركز الثالث وقد يسعى جاهداً في تلك المباراة الحاسمة للصعود لربع النهائي في البطولة، بينما أتي فريق تونجيت السنغالي برصيد نقطة واحدة وذلك في المركز الأخير.

تردد قناة بي إن سبورت 4 الناقلة للمباراة

تعد قناة بي إن سبورت الفضائية، واحدة من أفضل القنوات الرياضية التي تنقل العديد من المباريات الهامة منها المحلية والعالمية، بالإضافة لنقلها مباريات الأندية والبطولات العالمية والعديد من الدوريات مثل دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أسيا.

موعد مباراة الزمالك ومولدية الجزائر

تذاع مباراة الزمالك ومولدية الجزائر اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

اضبط تردد قناة بي إن سبورت على النايل سات

القمر الصناعي النايل سات التردد 11054 معدل الترميز 27500

تردد بي إن سبورت على سهيل سات