شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا السبت 4 أبريل والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث البعض عن تردد القنوات الناقلة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا ولذا فقد تزايدت التساؤلات حول تردد قناة مكسبي سبورت المفتوحة وكذلك قناة الجزائر الأولى عبر النايل سات والعرب سات والتي جرت العادة بأن تنقل المباريات الأفريقية التي تقام داخل الجزائر خلال الفترة الأخيرة وذلك عبر الترددات الأرضية فقط.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الزمالك

قبل أن نتطرق لكشف تفاصيل وتردد قناة مكسبي سبورت وتردد قناة الجزائر الأولى عبر نايل سات وعرب سات، يجب أن ننوه إلى كون مباراة الزمالك ومولودية الجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ستقام عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وبحسب المعلن بشكل رسمي، فإن مباراة الزمالك ضد المولودية سوف تعرض بشكل حصري عبر تردد قناة BeIN SPORT لكل المشاهدين في الوطن العربي، حيث تمتلك قناة بي ان سبورت حقوق البث الحصري لمباريات دوري الأبطال خلال هذا الموسم.

تردد قناة مكسبي سبورت 2021

يتساءل البعض هل ستكون قناة مكسبي الرياضية من بين تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر مساء اليوم السبت عبر النايل سات والعرب سات، وقد أجابت إدارة القناة بشكل رسمي عن تلك التساؤلات وأكدت بأن ترددها الآن في حالة توقف بسبب بعض المشاكل التقنية والتي يتم العمل علي حلها من أجل عودة البث في أقرب وقت.

وكان أخر تردد قناة مكسبي سبورت قبل توقفها قد جاء على النحو التالي بحسب التحديثات الأخيرة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

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